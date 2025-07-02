https://ria.ru/20250702/zaharova-2026658019.html

Захарова адресовала странам НАТО и ЕС вопрос о звонке Макрона Путину

Захарова адресовала странам НАТО и ЕС вопрос о звонке Макрона Путину - РИА Новости, 02.07.2025

Захарова адресовала странам НАТО и ЕС вопрос о звонке Макрона Путину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила странам НАТО и ЕС прокомментировать телефонный разговор президента России Владимира Путина с... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T09:05:00+03:00

2025-07-02T09:05:00+03:00

2025-07-02T17:30:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила странам НАТО и ЕС прокомментировать телефонный разговор президента России Владимира Путина с Эммануэлем Макроном. "Вот они сейчас только что все наговорили на саммитах ЕС и НАТО про какие-то пакеты, санкции, сдерживания и так далее. Хочется их заслушать сейчас, как они оценивают шаг своего собственного коллеги — договаривались ли они об этом на саммите НАТО или Евросоюза, предупреждал ли их союзник, согласована ли была эта позиция и на каком уровне. Пусть они обо всем этом расскажут", — сказала она в эфире радио Sputnik. По мнению Захаровой, беседе двух глав государств должно дать оценку и французское посольство. Она призвала французских дипломатов высказаться по этому поводу.Путин накануне побеседовал с Макроном впервые за почти три года, лидеры не общались более тысячи дней, подсчитало РИА Новости. Пресс-служба Кремля отметила, что диалог вышел содержательным. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины, конфликт Ирана и Израиля, а также удары ВВС США по ядерным объектам Тегерана. Президент России указал Макрону, что украинский конфликт стал прямым следствием действий Запада. Путин подчеркнул, что разрешить его способно только комплексное и долгосрочное соглашение, которое поможет устранить причины кризиса и учтет реалии на земле.Кроме того, российский и французский лидеры призвали уважать право Ирана на мирный атом. По мнению президентов, Тегерану следует продолжить соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и сотрудничать с МАГАТЭ. Они также подчеркнули стремление к урегулированию кризиса между Ираном и Израилем при помощи дипломатии.

https://ria.ru/20250526/makron-2019131846.html

https://ria.ru/20250702/makron-2026648045.html

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россия, эммануэль макрон, владимир путин, в мире, мария захарова, нато