https://ria.ru/20250702/zaderzhanie-2026757494.html

Мать задержанного в Баку жителя Череповца высказалась об обвинениях

Мать задержанного в Баку жителя Череповца высказалась об обвинениях - РИА Новости, 02.07.2025

Мать задержанного в Баку жителя Череповца высказалась об обвинениях

Мать Сергея Софронова из Череповца, задержанного в Баку якобы за распространение наркотиков, заявила РИА Новости, что ее сын - порядочный и законопослушный... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:32:00+03:00

2025-07-02T15:32:00+03:00

2025-07-02T15:32:00+03:00

баку

череповец

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Мать Сергея Софронова из Череповца, задержанного в Баку якобы за распространение наркотиков, заявила РИА Новости, что ее сын - порядочный и законопослушный человек, а обвинения в его адрес абсурдны. "Мой сын очень порядочный и законопослушный человек. У него огромное количество друзей - мне уже второй день приходят от них нескончаемые слова поддержки. И никто не верит, что он может быть в чем-то замешан. Обвинения в распространении наркотиков абсурдны", - сказала Мария Софронова, чей сын оказался среди задержанных россиян. Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.

https://ria.ru/20250702/zakharova-2026658251.html

баку

череповец

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баку, череповец, россия, в мире, азербайджан