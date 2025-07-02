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Мать задержанного в Баку жителя Череповца высказалась об обвинениях - РИА Новости, 02.07.2025
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15:32 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/zaderzhanie-2026757494.html
Мать задержанного в Баку жителя Череповца высказалась об обвинениях
Мать задержанного в Баку жителя Череповца высказалась об обвинениях - РИА Новости, 02.07.2025
Мать задержанного в Баку жителя Череповца высказалась об обвинениях
Мать Сергея Софронова из Череповца, задержанного в Баку якобы за распространение наркотиков, заявила РИА Новости, что ее сын - порядочный и законопослушный... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:32:00+03:00
2025-07-02T15:32:00+03:00
баку
череповец
россия
в мире
азербайджан
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Мать Сергея Софронова из Череповца, задержанного в Баку якобы за распространение наркотиков, заявила РИА Новости, что ее сын - порядочный и законопослушный человек, а обвинения в его адрес абсурдны. "Мой сын очень порядочный и законопослушный человек. У него огромное количество друзей - мне уже второй день приходят от них нескончаемые слова поддержки. И никто не верит, что он может быть в чем-то замешан. Обвинения в распространении наркотиков абсурдны", - сказала Мария Софронова, чей сын оказался среди задержанных россиян. Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
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баку
череповец
россия
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баку, череповец, россия, в мире, азербайджан
Баку, Череповец, Россия, В мире, Азербайджан
Мать задержанного в Баку жителя Череповца высказалась об обвинениях

Мать задержанного в Баку Софронова назвала обвинения в его адрес абсурдными

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНабережная в Баку
Набережная в Баку - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Набережная в Баку. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Мать Сергея Софронова из Череповца, задержанного в Баку якобы за распространение наркотиков, заявила РИА Новости, что ее сын - порядочный и законопослушный человек, а обвинения в его адрес абсурдны.
«
"Мой сын очень порядочный и законопослушный человек. У него огромное количество друзей - мне уже второй день приходят от них нескончаемые слова поддержки. И никто не верит, что он может быть в чем-то замешан. Обвинения в распространении наркотиков абсурдны", - сказала Мария Софронова, чей сын оказался среди задержанных россиян.
Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
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