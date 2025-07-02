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Более 30 ярмарок местных производителей пройдут в Нижегородской области - РИА Новости, 02.07.2025
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Твой бизнес
 
13:51 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/yarmarka-2026726644.html
Более 30 ярмарок местных производителей пройдут в Нижегородской области
Более 30 ярмарок местных производителей пройдут в Нижегородской области - РИА Новости, 02.07.2025
Более 30 ярмарок местных производителей пройдут в Нижегородской области
В июле 2025 года в 19 муниципалитетах Нижегородской области пройдут 38 ярмарок "Покупайте нижегородское", на них предприниматели и самозанятые могут представить РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:51:00+03:00
2025-07-02T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В июле 2025 года в 19 муниципалитетах Нижегородской области пройдут 38 ярмарок "Покупайте нижегородское", на них предприниматели и самозанятые могут представить свою продукцию, сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается, что проведение ярмарок способствует выполнению задач федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" нацпрограммы "Эффективная и конкурентная экономика". Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов указал, что администрации муниципалитетов предоставляют бесплатные торговые места на ярмарках, которые проходят во время различных праздников и торжественных мероприятий. Первые ярмарки состоятся уже 5 июля в Сокольском, Тоншаевском, Уренском муниципальных округах. "Ярмарки “Покупайте нижегородское” позволяют региональным предпринимателям и самозанятым продвигать свои товары, а нижегородцам — приобретать продукцию, товары ручной работы, изделия народных промыслов по ценам производителя", — приводит пресс-служба слова Черкасова. В ведомстве уточнили, что график проведения ярмарок ежемесячно корректируется с учетом предложений администраций муниципальных образований региона. Чтобы получить бесплатное торговое место, предпринимателям следует обратиться в администрацию своего муниципального образования или городского округа. Актуальный график ярмарок и контакты ответственных лиц размещены на сайте регионального Минпрома. Обо всех мерах поддержки бизнеса как федеральных, так и региональных можно узнать в центре "Мой бизнес". Он работает в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национальной программы "Эффективная и конкурентная экономика". Обратиться за необходимой информацией в центр можно и по телефону горячей линии "Мой бизнес": 8 (800) 301-29-94.
https://realty.ria.ru/20250701/level-2026598328.html
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нижегородская область, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Нижегородская область, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Более 30 ярмарок местных производителей пройдут в Нижегородской области

Свыше 30 ярмарок "Покупайте нижегородское" состоятся в области в июле этого года

© РИА Новости / Алексей КуденкоГлавный ярмарочный дом выставочного комплекса "Нижегородская ярмарка"
Главный ярмарочный дом выставочного комплекса Нижегородская ярмарка - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Главный ярмарочный дом выставочного комплекса "Нижегородская ярмарка". Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В июле 2025 года в 19 муниципалитетах Нижегородской области пройдут 38 ярмарок "Покупайте нижегородское", на них предприниматели и самозанятые могут представить свою продукцию, сообщает пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что проведение ярмарок способствует выполнению задач федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" нацпрограммы "Эффективная и конкурентная экономика".
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1 июля, 18:28
Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов указал, что администрации муниципалитетов предоставляют бесплатные торговые места на ярмарках, которые проходят во время различных праздников и торжественных мероприятий. Первые ярмарки состоятся уже 5 июля в Сокольском, Тоншаевском, Уренском муниципальных округах.
"Ярмарки “Покупайте нижегородское” позволяют региональным предпринимателям и самозанятым продвигать свои товары, а нижегородцам — приобретать продукцию, товары ручной работы, изделия народных промыслов по ценам производителя", — приводит пресс-служба слова Черкасова.
В ведомстве уточнили, что график проведения ярмарок ежемесячно корректируется с учетом предложений администраций муниципальных образований региона.
Чтобы получить бесплатное торговое место, предпринимателям следует обратиться в администрацию своего муниципального образования или городского округа. Актуальный график ярмарок и контакты ответственных лиц размещены на сайте регионального Минпрома.
Обо всех мерах поддержки бизнеса как федеральных, так и региональных можно узнать в центре "Мой бизнес". Он работает в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национальной программы "Эффективная и конкурентная экономика".
Обратиться за необходимой информацией в центр можно и по телефону горячей линии "Мой бизнес": 8 (800) 301-29-94.
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