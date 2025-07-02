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Более 30 ярмарок местных производителей пройдут в Нижегородской области

Более 30 ярмарок местных производителей пройдут в Нижегородской области - РИА Новости, 02.07.2025

Более 30 ярмарок местных производителей пройдут в Нижегородской области

В июле 2025 года в 19 муниципалитетах Нижегородской области пройдут 38 ярмарок "Покупайте нижегородское", на них предприниматели и самозанятые могут представить РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T13:51:00+03:00

2025-07-02T13:51:00+03:00

2025-07-02T13:51:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В июле 2025 года в 19 муниципалитетах Нижегородской области пройдут 38 ярмарок "Покупайте нижегородское", на них предприниматели и самозанятые могут представить свою продукцию, сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается, что проведение ярмарок способствует выполнению задач федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" нацпрограммы "Эффективная и конкурентная экономика". Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов указал, что администрации муниципалитетов предоставляют бесплатные торговые места на ярмарках, которые проходят во время различных праздников и торжественных мероприятий. Первые ярмарки состоятся уже 5 июля в Сокольском, Тоншаевском, Уренском муниципальных округах. "Ярмарки “Покупайте нижегородское” позволяют региональным предпринимателям и самозанятым продвигать свои товары, а нижегородцам — приобретать продукцию, товары ручной работы, изделия народных промыслов по ценам производителя", — приводит пресс-служба слова Черкасова. В ведомстве уточнили, что график проведения ярмарок ежемесячно корректируется с учетом предложений администраций муниципальных образований региона. Чтобы получить бесплатное торговое место, предпринимателям следует обратиться в администрацию своего муниципального образования или городского округа. Актуальный график ярмарок и контакты ответственных лиц размещены на сайте регионального Минпрома. Обо всех мерах поддержки бизнеса как федеральных, так и региональных можно узнать в центре "Мой бизнес". Он работает в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национальной программы "Эффективная и конкурентная экономика". Обратиться за необходимой информацией в центр можно и по телефону горячей линии "Мой бизнес": 8 (800) 301-29-94.

https://realty.ria.ru/20250701/level-2026598328.html

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