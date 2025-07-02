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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 02.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 450 военнослужащих, бронемашину "Новатор" и... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:44:00+03:00
2025-07-02T13:44:00+03:00
2025-07-02T13:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 450 военнослужащих, бронемашину "Новатор" и бронеавтомобиль MaxxPro, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Петровского, Бойковка Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Филия Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили более 450 военнослужащих, боевая бронированная машина "Новатор", бронеавтомобиль MaxxPro производства США, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
https://ria.ru/20250702/rossija-2026700474.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
МО РФ: ВСУ потеряли более 450 военных в зоне действий "Центра"