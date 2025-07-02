https://ria.ru/20250702/vostok-2026724170.html

Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 02.07.2025

Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, Киев потерял до 165 военнослужащих и танк, сообщило РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T13:44:00+03:00

2025-07-02T13:44:00+03:00

2025-07-02T13:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

киев

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, Киев потерял до 165 военнослужащих и танк, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Новохатское, Новополь, Зеленое Поле и Воскресенка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении."ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)