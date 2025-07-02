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Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 02.07.2025
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, Киев потерял до 165 военнослужащих и танк, сообщило РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:44:00+03:00
2025-07-02T13:44:00+03:00
2025-07-02T13:49:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, Киев потерял до 165 военнослужащих и танк, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Новохатское, Новополь, Зеленое Поле и Воскресенка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении."ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
МО РФ: ВСУ потеряли до 165 военных и танк в зоне действий "Востока" за сутки