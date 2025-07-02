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Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 02.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:44 02.07.2025 (обновлено: 13:49 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/vostok-2026724170.html
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 02.07.2025
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, Киев потерял до 165 военнослужащих и танк, сообщило РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:44:00+03:00
2025-07-02T13:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, Киев потерял до 165 военнослужащих и танк, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Новохатское, Новополь, Зеленое Поле и Воскресенка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении."ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке ведомства.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли до 165 военных и танк в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, Киев потерял до 165 военнослужащих и танк, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Новохатское, Новополь, Зеленое Поле и Воскресенка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
"ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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