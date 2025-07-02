https://ria.ru/20250702/video-2026713548.html

В ГД заявили об умышленной публикации Киевом шокирующих видео с пленными

В ГД заявили об умышленной публикации Киевом шокирующих видео с пленными - РИА Новости, 02.07.2025

В ГД заявили об умышленной публикации Киевом шокирующих видео с пленными

Шокирующие видео с российскими военнопленными умышленно публикуются на Украине при поддержке киевского режима, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T13:12:00+03:00

2025-07-02T13:12:00+03:00

2025-07-02T13:12:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Шокирующие видео с российскими военнопленными умышленно публикуются на Украине при поддержке киевского режима, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало Украину немедленно прекратить и предотвратить пытки и жестокое обращение с военнопленными. В докладе также указывается, что более половины военнопленных на Украине, опрошенных ООН с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, указывают, что подвергались пыткам. При этом в УВКПЧ заявили, что широкое распространенная на Украине практика публикации видео с пытками противоречит международному гуманитарному праву (МГП). "К сожалению, таких случаев задокументировано множество. Шокирующие видео неприкрытой жестокости активно умышленно распространялись в интернете, социальных сетях и мессенджерах при поддержке действующей (Киевской - ред.) власти. В этом вся суть нацистского режима, взявшего на вооружение худшие практики своих идейных вдохновителей", - сказал Нестеренко. По его словам, показательно, что Украиной не расследуются эти вопиющие факты, а виновные не понесли наказания.

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