https://ria.ru/20250702/venesuela-2026639411.html

В Венесуэле объявили комиссара ООН по правам человека персоной нон грата

В Венесуэле объявили комиссара ООН по правам человека персоной нон грата - РИА Новости, 02.07.2025

В Венесуэле объявили комиссара ООН по правам человека персоной нон грата

Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно проголосовала за выход страны из офиса Верховного комиссара ООН по правам человека и объявила главу ведомства... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T02:11:00+03:00

2025-07-02T02:11:00+03:00

2025-07-02T02:11:00+03:00

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МЕХИКО, 2 июл - РИА Новости. Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно проголосовала за выход страны из офиса Верховного комиссара ООН по правам человека и объявила главу ведомства Фолькера Тюрка персоной нон грата. "Объявить господина Фолькера Тюрка, а также всех сопровождающих его лиц, персонами нон грата в Республике (...) Решение принято единогласно", - заявил спикер парламента Хорхе Родригес в ходе заседания, которое транслировалось в социальных сетях парламента. Депутаты также единогласно одобрили предложение обратиться к исполнительной власти с просьбой о выходе Венесуэлы из системы комиссариата ООН по правам человека. По словам Родригеса, Венесуэла не вернется в состав УВКПЧ ООН, "пока этот сатрап Фолькер Тюрк возглавляет данное учреждение". Депутаты в ходе обсуждения указали, что комиссар ООН не высказался по поводу нахождения 252 граждан Венесуэлы в Сальвадорском центре содержания террористов и 18 несовершеннолетних, удерживаемых в США. Первый вице-спикер парламента Педро Инфанте обвинил Тюрка в попустительстве нарушению международных соглашений, включая Конвенцию о правах ребенка. Он подчеркнул, что задержанные венесуэльцы лишены базовых гарантий, предусмотренных международным правом, а также указал на отсутствие реакции со стороны ООН на преступления в Газе и обвинил комиссара в политической предвзятости.

https://ria.ru/20250620/maduro-2024083338.html

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в мире, венесуэла, сша, хорхе родригес, оон