Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле объявили комиссара ООН по правам человека персоной нон грата - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:11 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/venesuela-2026639411.html
В Венесуэле объявили комиссара ООН по правам человека персоной нон грата
В Венесуэле объявили комиссара ООН по правам человека персоной нон грата - РИА Новости, 02.07.2025
В Венесуэле объявили комиссара ООН по правам человека персоной нон грата
Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно проголосовала за выход страны из офиса Верховного комиссара ООН по правам человека и объявила главу ведомства... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T02:11:00+03:00
2025-07-02T02:11:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
хорхе родригес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963097546_0:133:1251:837_1920x0_80_0_0_c17a87ea452c1216f70e21479e56b6a1.jpg
МЕХИКО, 2 июл - РИА Новости. Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно проголосовала за выход страны из офиса Верховного комиссара ООН по правам человека и объявила главу ведомства Фолькера Тюрка персоной нон грата. "Объявить господина Фолькера Тюрка, а также всех сопровождающих его лиц, персонами нон грата в Республике (...) Решение принято единогласно", - заявил спикер парламента Хорхе Родригес в ходе заседания, которое транслировалось в социальных сетях парламента. Депутаты также единогласно одобрили предложение обратиться к исполнительной власти с просьбой о выходе Венесуэлы из системы комиссариата ООН по правам человека. По словам Родригеса, Венесуэла не вернется в состав УВКПЧ ООН, "пока этот сатрап Фолькер Тюрк возглавляет данное учреждение". Депутаты в ходе обсуждения указали, что комиссар ООН не высказался по поводу нахождения 252 граждан Венесуэлы в Сальвадорском центре содержания террористов и 18 несовершеннолетних, удерживаемых в США. Первый вице-спикер парламента Педро Инфанте обвинил Тюрка в попустительстве нарушению международных соглашений, включая Конвенцию о правах ребенка. Он подчеркнул, что задержанные венесуэльцы лишены базовых гарантий, предусмотренных международным правом, а также указал на отсутствие реакции со стороны ООН на преступления в Газе и обвинил комиссара в политической предвзятости.
https://ria.ru/20250620/maduro-2024083338.html
https://ria.ru/20250613/venesuela-2022562333.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963097546_0:0:1252:938_1920x0_80_0_0_08515da34687e3545648b3cffa860b86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, хорхе родригес, оон
В мире, Венесуэла, США, Хорхе Родригес, ООН
В Венесуэле объявили комиссара ООН по правам человека персоной нон грата

Парламент Венесуэлы объявил комиссара ООН по правам человека персоной нон грата

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПрохожие на улице Каракаса
Прохожие на улице Каракаса - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Прохожие на улице Каракаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 2 июл - РИА Новости. Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно проголосовала за выход страны из офиса Верховного комиссара ООН по правам человека и объявила главу ведомства Фолькера Тюрка персоной нон грата.
"Объявить господина Фолькера Тюрка, а также всех сопровождающих его лиц, персонами нон грата в Республике (...) Решение принято единогласно", - заявил спикер парламента Хорхе Родригес в ходе заседания, которое транслировалось в социальных сетях парламента.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Мадуро потребовал от ООН разоружения Израиля
20 июня, 05:25
Депутаты также единогласно одобрили предложение обратиться к исполнительной власти с просьбой о выходе Венесуэлы из системы комиссариата ООН по правам человека. По словам Родригеса, Венесуэла не вернется в состав УВКПЧ ООН, "пока этот сатрап Фолькер Тюрк возглавляет данное учреждение".
Депутаты в ходе обсуждения указали, что комиссар ООН не высказался по поводу нахождения 252 граждан Венесуэлы в Сальвадорском центре содержания террористов и 18 несовершеннолетних, удерживаемых в США.
Первый вице-спикер парламента Педро Инфанте обвинил Тюрка в попустительстве нарушению международных соглашений, включая Конвенцию о правах ребенка. Он подчеркнул, что задержанные венесуэльцы лишены базовых гарантий, предусмотренных международным правом, а также указал на отсутствие реакции со стороны ООН на преступления в Газе и обвинил комиссара в политической предвзятости.
Вид на Каракас, столицу Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Венесуэла обвинила УВКБ ООН в искажении данных о миграции
13 июня, 00:12
 
В миреВенесуэлаСШАХорхе РодригесООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала