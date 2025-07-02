Москва и Минск подпишут соглашение о Белорусско-Российском университете
Белоруссия и Россия подпишут соглашение об условиях деятельности университета
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Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Белоруссия и Россия подпишут соглашение об условиях деятельности Белорусско-Российского университета, президент Александр Лукашенко одобрил проведение переговоров по проекту соглашения и уполномочил министерство образования провести их. Об этом сообщила пресс-служба президента.
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"Глава государства Александр Лукашенко 2 июля подписал Указ № 267, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного Соглашения Беларуси и России об условиях деятельности Белорусско-Российского университета. Данным международным договором конкретизируются статус и основные положения деятельности вуза, которые касаются, в частности, задач, правил и порядка приема для получения образования, органов управления", - сообщила пресс-служба.
Как говорится в сообщении, заключение соглашения будет способствовать развитию и укреплению отношений между двумя странами.
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"На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено министерство образования", - говорится в документе.
Белорусско-Российский университет создан на основе Могилевского государственного технического университета. Он является межгосударственным образовательным учреждением высшего образования совместного ведения двух стран и имеет статус государственных университетов обеих стран. По белорусским образовательным программам за время существования вузом подготовлено более 50 тысяч специалистов технического и экономического профилей, по российским - более 1,5 тысячи специалистов и бакалавров. В университете проходят подготовку около четырех тысяч студентов по образовательным программам общего, специального и углубленного высшего образования по дневной и заочной формам, обучается около 300 иностранных студентов. Общее число обучающихся (университет, колледж, лицей и институт повышения квалификации и переподготовки кадров) составляет около 5 тысяч человек.