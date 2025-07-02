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Москва и Минск подпишут соглашение о Белорусско-Российском университете - РИА Новости, 02.07.2025
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Союзное государство
 
18:15 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/universitet-2026797539.html
Москва и Минск подпишут соглашение о Белорусско-Российском университете
Москва и Минск подпишут соглашение о Белорусско-Российском университете - РИА Новости, 02.07.2025
Москва и Минск подпишут соглашение о Белорусско-Российском университете
Белоруссия и Россия подпишут соглашение об условиях деятельности Белорусско-Российского университета, президент Александр Лукашенко одобрил проведение... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:15:00+03:00
2025-07-02T18:15:00+03:00
союзное государство
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Белоруссия и Россия подпишут соглашение об условиях деятельности Белорусско-Российского университета, президент Александр Лукашенко одобрил проведение переговоров по проекту соглашения и уполномочил министерство образования провести их. Об этом сообщила пресс-служба президента. "Глава государства Александр Лукашенко 2 июля подписал Указ № 267, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного Соглашения Беларуси и России об условиях деятельности Белорусско-Российского университета. Данным международным договором конкретизируются статус и основные положения деятельности вуза, которые касаются, в частности, задач, правил и порядка приема для получения образования, органов управления", - сообщила пресс-служба. Как говорится в сообщении, заключение соглашения будет способствовать развитию и укреплению отношений между двумя странами. "На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено министерство образования", - говорится в документе. Белорусско-Российский университет создан на основе Могилевского государственного технического университета. Он является межгосударственным образовательным учреждением высшего образования совместного ведения двух стран и имеет статус государственных университетов обеих стран. По белорусским образовательным программам за время существования вузом подготовлено более 50 тысяч специалистов технического и экономического профилей, по российским - более 1,5 тысячи специалистов и бакалавров. В университете проходят подготовку около четырех тысяч студентов по образовательным программам общего, специального и углубленного высшего образования по дневной и заочной формам, обучается около 300 иностранных студентов. Общее число обучающихся (университет, колледж, лицей и институт повышения квалификации и переподготовки кадров) составляет около 5 тысяч человек.
https://ria.ru/20250630/falkov-2026307255.html
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в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко
Союзное государство, В мире, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко
Москва и Минск подпишут соглашение о Белорусско-Российском университете

Белоруссия и Россия подпишут соглашение об условиях деятельности университета

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Белоруссия и Россия подпишут соглашение об условиях деятельности Белорусско-Российского университета, президент Александр Лукашенко одобрил проведение переговоров по проекту соглашения и уполномочил министерство образования провести их. Об этом сообщила пресс-служба президента.
«
"Глава государства Александр Лукашенко 2 июля подписал Указ № 267, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного Соглашения Беларуси и России об условиях деятельности Белорусско-Российского университета. Данным международным договором конкретизируются статус и основные положения деятельности вуза, которые касаются, в частности, задач, правил и порядка приема для получения образования, органов управления", - сообщила пресс-служба.
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Как говорится в сообщении, заключение соглашения будет способствовать развитию и укреплению отношений между двумя странами.
«
"На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено министерство образования", - говорится в документе.
Белорусско-Российский университет создан на основе Могилевского государственного технического университета. Он является межгосударственным образовательным учреждением высшего образования совместного ведения двух стран и имеет статус государственных университетов обеих стран. По белорусским образовательным программам за время существования вузом подготовлено более 50 тысяч специалистов технического и экономического профилей, по российским - более 1,5 тысячи специалистов и бакалавров. В университете проходят подготовку около четырех тысяч студентов по образовательным программам общего, специального и углубленного высшего образования по дневной и заочной формам, обучается около 300 иностранных студентов. Общее число обучающихся (университет, колледж, лицей и институт повышения квалификации и переподготовки кадров) составляет около 5 тысяч человек.
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