https://ria.ru/20250702/universitet-2026797539.html

Москва и Минск подпишут соглашение о Белорусско-Российском университете

Москва и Минск подпишут соглашение о Белорусско-Российском университете - РИА Новости, 02.07.2025

Москва и Минск подпишут соглашение о Белорусско-Российском университете

Белоруссия и Россия подпишут соглашение об условиях деятельности Белорусско-Российского университета, президент Александр Лукашенко одобрил проведение... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T18:15:00+03:00

2025-07-02T18:15:00+03:00

2025-07-02T18:15:00+03:00

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в мире

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александр лукашенко

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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Белоруссия и Россия подпишут соглашение об условиях деятельности Белорусско-Российского университета, президент Александр Лукашенко одобрил проведение переговоров по проекту соглашения и уполномочил министерство образования провести их. Об этом сообщила пресс-служба президента. "Глава государства Александр Лукашенко 2 июля подписал Указ № 267, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного Соглашения Беларуси и России об условиях деятельности Белорусско-Российского университета. Данным международным договором конкретизируются статус и основные положения деятельности вуза, которые касаются, в частности, задач, правил и порядка приема для получения образования, органов управления", - сообщила пресс-служба. Как говорится в сообщении, заключение соглашения будет способствовать развитию и укреплению отношений между двумя странами. "На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено министерство образования", - говорится в документе. Белорусско-Российский университет создан на основе Могилевского государственного технического университета. Он является межгосударственным образовательным учреждением высшего образования совместного ведения двух стран и имеет статус государственных университетов обеих стран. По белорусским образовательным программам за время существования вузом подготовлено более 50 тысяч специалистов технического и экономического профилей, по российским - более 1,5 тысячи специалистов и бакалавров. В университете проходят подготовку около четырех тысяч студентов по образовательным программам общего, специального и углубленного высшего образования по дневной и заочной формам, обучается около 300 иностранных студентов. Общее число обучающихся (университет, колледж, лицей и институт повышения квалификации и переподготовки кадров) составляет около 5 тысяч человек.

https://ria.ru/20250630/falkov-2026307255.html

https://ria.ru/20250627/putin-2025794552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко