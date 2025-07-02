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В Санкт-Петербурге обсудят продвижение разработок российских ученых

В Санкт-Петербурге обсудят продвижение разработок российских ученых - РИА Новости, 02.07.2025

В Санкт-Петербурге обсудят продвижение разработок российских ученых

Научные коммуникаторы из разных регионов России обсудят популяризацию прикладных разработок и взаимодействие между государством, бизнесом и научным сообществом... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Научные коммуникаторы из разных регионов России обсудят популяризацию прикладных разработок и взаимодействие между государством, бизнесом и научным сообществом на форуме SciComm-2025, организованном СПбГУ. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.По данным организаторов, форум объединит российских исследователей, пресс-секретарей научных, культурных и образовательных организаций, журналистов, просветителей и популяризаторов, авторов просветительских проектов, сотрудников музеев, корпораций, а также представителей бизнес-сообщества.Наука всегда служила средством преодоления технологических барьеров и двигателем технологического прогресса, отметил проректор по научной работе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Сергей Микушев."В эпоху, когда производство недостоверной информации и распространение лженаучных идей достигают беспрецедентных масштабов, популяризация науки приобретает особую значимость. Лишь понимание окружающего мира через призму науки способно уменьшить тревожность и вселить уверенность в будущее. Уверен, что форум, проводимый Санкт-Петербургским университетом, позволит не только обменяться полезным опытом, но и выработать новые решения, а также начать реализацию проектов, направленных на популяризацию науки", — рассказал он.Торжественное открытие форума SciComm-2025 состоится 10 июля в СПбГУ. После него пройдет главная пленарная сессия "Прикладные научные разработки и работа с бизнес-сообществом: опыт продвижения проектов".В течение двух дней участники обсудят популяризацию науки среди детей и молодежи, PR-стратегии научных коммуникаций, новые форматы продвижения и способы формирования и продвижения личного бренда ученого. Популяризаторы со всей России рассмотрят успешные примеры и стратегии внедрения научных разработок для решения задач научно-технологического развития страны, международный научный PR и другие актуальные вопросы.Среди участников форума – сотрудники министерств, вузов и научных организаций, представители бизнес-сообщества из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа, Владивостока, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Волгограда, Красноярска, Новосибирска, Томска, Кемерова и многих других городов, а также студенты и преподаватели вузов Северной столицы. Мероприятие организовано в рамках Десятилетия науки и технологий.

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