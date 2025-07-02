Фидан провел переговоры с ХАМАС по сектору Газа, сообщил источник
Фидан провел переговоры с делегацией ХАМАС по сектору Газа в Анкаре
© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 2 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с делегацией ХАМАС в Анкаре, обсудил переговоры по прекращению огня в Газе, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Палестинское движение ХАМАС заявило, что проводит консультации для обсуждения предложений от посредников для достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Движение отметило, что посредники прилагают усилия для "достижения рамочного соглашения и начала серьёзных переговоров".
"Сегодня (2 июля) в Анкаре состоялась встреча министра иностранных дел Хакана Фидана с делегацией палестинского движения ХАМАС во главе с председателем Совета Шуры ХАМАС Мохаммедом Дарвишем. В ходе встречи обсуждались последние события на переговорах о прекращении огня и гуманитарная ситуация в Газе", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, министр Фидан заявил, что "приоритетом Турции является прекращение резни в Газе и скорейшая доставка гуманитарной помощи. Он отметил, что недавняя напряженность в регионе не позволит забыть о геноциде в Газе".
"Министр Фидан подчеркнул, что Палестина - это единое целое, включающее в себя Газу, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, и что Турция будет продолжать решительно защищать и поддерживать палестинское дело до тех пор, пока Палестина не вернет себе свободу", - отметил источник в МИД Турции.
Ранее египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты заявил, что Каир вместе с другими посредниками работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение ряда израильских заложников.