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Фидан провел переговоры с ХАМАС по сектору Газа, сообщил источник - РИА Новости, 02.07.2025
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21:25 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/turtsiya-2026828414.html
Фидан провел переговоры с ХАМАС по сектору Газа, сообщил источник
Фидан провел переговоры с ХАМАС по сектору Газа, сообщил источник - РИА Новости, 02.07.2025
Фидан провел переговоры с ХАМАС по сектору Газа, сообщил источник
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с делегацией ХАМАС в Анкаре, обсудил переговоры по прекращению огня в Газе, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T21:25:00+03:00
2025-07-02T21:25:00+03:00
в мире
турция
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палестина
хакан фидан
хамас
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АНКАРА, 2 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с делегацией ХАМАС в Анкаре, обсудил переговоры по прекращению огня в Газе, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. Палестинское движение ХАМАС заявило, что проводит консультации для обсуждения предложений от посредников для достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Движение отметило, что посредники прилагают усилия для "достижения рамочного соглашения и начала серьёзных переговоров". "Сегодня (2 июля) в Анкаре состоялась встреча министра иностранных дел Хакана Фидана с делегацией палестинского движения ХАМАС во главе с председателем Совета Шуры ХАМАС Мохаммедом Дарвишем. В ходе встречи обсуждались последние события на переговорах о прекращении огня и гуманитарная ситуация в Газе", - сообщил собеседник агентства. По его словам, министр Фидан заявил, что "приоритетом Турции является прекращение резни в Газе и скорейшая доставка гуманитарной помощи. Он отметил, что недавняя напряженность в регионе не позволит забыть о геноциде в Газе". "Министр Фидан подчеркнул, что Палестина - это единое целое, включающее в себя Газу, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, и что Турция будет продолжать решительно защищать и поддерживать палестинское дело до тех пор, пока Палестина не вернет себе свободу", - отметил источник в МИД Турции. Ранее египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты заявил, что Каир вместе с другими посредниками работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение ряда израильских заложников.
https://ria.ru/20250701/gaza-2026541241.html
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в мире, турция, анкара (провинция), палестина, хакан фидан, хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Турция, Анкара (провинция), Палестина, Хакан Фидан, ХАМАС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Фидан провел переговоры с ХАМАС по сектору Газа, сообщил источник

Фидан провел переговоры с делегацией ХАМАС по сектору Газа в Анкаре

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 2 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с делегацией ХАМАС в Анкаре, обсудил переговоры по прекращению огня в Газе, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Палестинское движение ХАМАС заявило, что проводит консультации для обсуждения предложений от посредников для достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Движение отметило, что посредники прилагают усилия для "достижения рамочного соглашения и начала серьёзных переговоров".
"Сегодня (2 июля) в Анкаре состоялась встреча министра иностранных дел Хакана Фидана с делегацией палестинского движения ХАМАС во главе с председателем Совета Шуры ХАМАС Мохаммедом Дарвишем. В ходе встречи обсуждались последние события на переговорах о прекращении огня и гуманитарная ситуация в Газе", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, министр Фидан заявил, что "приоритетом Турции является прекращение резни в Газе и скорейшая доставка гуманитарной помощи. Он отметил, что недавняя напряженность в регионе не позволит забыть о геноциде в Газе".
"Министр Фидан подчеркнул, что Палестина - это единое целое, включающее в себя Газу, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, и что Турция будет продолжать решительно защищать и поддерживать палестинское дело до тех пор, пока Палестина не вернет себе свободу", - отметил источник в МИД Турции.
Ранее египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты заявил, что Каир вместе с другими посредниками работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение ряда израильских заложников.
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В миреТурцияАнкара (провинция)ПалестинаХакан ФиданХАМАСВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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