В Турции произошло землетрясение
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3
© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на западе Турции, оно ощущалось в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Толчки ощущались на западе Стамбула около 13.58 (время совпадает с мск), слегка покачивались люстры.
По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, эпицентр землетрясения магнитудой 4,3 находился в районе Гемлик соседней провинции Бурса, очаг залегал на глубине 13 километров.
В свою очередь обсерватория Кандилли оценила магнитуду в 4,4, очаг был на глубине семи километров.
Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил в соцсети X, что специалисты начали оценку ущерба после землетрясения, на данный момент негативных последствий нет.
Масштабное землетрясение магнитудой выше 7, безусловно, настигнет Стамбул, но точную дату спрогнозировать невозможно и не столь необходимо, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. По его словам, одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула.
По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.
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