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В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 02.07.2025
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14:23 02.07.2025 (обновлено: 15:27 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/turtsija-2026737202.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 02.07.2025
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на западе Турции, оно ощущалось в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:23:00+03:00
2025-07-02T15:27:00+03:00
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бурса (провинция)
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СТАМБУЛ, 2 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на западе Турции, оно ощущалось в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Толчки ощущались на западе Стамбула около 13.58 (время совпадает с мск), слегка покачивались люстры.По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, эпицентр землетрясения магнитудой 4,3 находился в районе Гемлик соседней провинции Бурса, очаг залегал на глубине 13 километров.В свою очередь обсерватория Кандилли оценила магнитуду в 4,4, очаг был на глубине семи километров.Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил в соцсети X, что специалисты начали оценку ущерба после землетрясения, на данный момент негативных последствий нет.Масштабное землетрясение магнитудой выше 7, безусловно, настигнет Стамбул, но точную дату спрогнозировать невозможно и не столь необходимо, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. По его словам, одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула.По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250702/zemletryasenie-2026648699.html
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в мире, стамбул, бурса (провинция), турция
В мире, Стамбул, Бурса (провинция), Турция
В Турции произошло землетрясение

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на западе Турции, оно ощущалось в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Толчки ощущались на западе Стамбула около 13.58 (время совпадает с мск), слегка покачивались люстры.
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По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, эпицентр землетрясения магнитудой 4,3 находился в районе Гемлик соседней провинции Бурса, очаг залегал на глубине 13 километров.
В свою очередь обсерватория Кандилли оценила магнитуду в 4,4, очаг был на глубине семи километров.
Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил в соцсети X, что специалисты начали оценку ущерба после землетрясения, на данный момент негативных последствий нет.
Масштабное землетрясение магнитудой выше 7, безусловно, настигнет Стамбул, но точную дату спрогнозировать невозможно и не столь необходимо, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. По его словам, одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула.
По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.
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