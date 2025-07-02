https://ria.ru/20250702/turizm-2027106689.html
Внутренний туризм растет на Дальнем Востоке, заявил Иванов
Внутренний туризм растет на Дальнем Востоке, заявил Иванов - РИА Новости, 04.07.2025
Внутренний туризм растет на Дальнем Востоке, заявил Иванов
Внутренний туризм в России больше всего растет на Дальнем Востоке, однако он не должен наносить вред природе и диким животным, заявил спецпредставитель... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-02T14:01:00+03:00
2025-07-02T14:01:00+03:00
2025-07-04T10:19:00+03:00
туризм
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Внутренний туризм в России больше всего растет на Дальнем Востоке, однако он не должен наносить вред природе и диким животным, заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. В Москве в среду открылась фотовыставка "Земля больших кошек". Экспозиция включает в себя работы фотографа Сергея Горшкова, посвященные дальневосточному леопарду и амурскому тигру — самым редким и величественным кошкам планеты. "Наш внутренний туризм растет больше всего на Дальнем Востоке… Камчатка, Командорские острова - уникальные места, очень красивая природа. Проблема экологического туризма заключается в том, что наплыв туристов ни в коей мере не должен навредить природе, диким животным, ландшафтам", - сказал Иванов журналистам на открытии выставки. Также он пригласил всех гостей выставки посетить Дальний Восток.
https://ria.ru/20250702/ugroza-2026715810.html
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дальний восток, россия, москва, сергей иванов (политик)
Туризм, Дальний Восток, Россия, Москва, Сергей Иванов (политик)
Внутренний туризм растет на Дальнем Востоке, заявил Иванов
Иванов: внутренний туризм в России растет больше всего на Дальнем Востоке