https://ria.ru/20250702/tsivileva-2026818508.html

Цивилева предложила распространить льготу на образование на вдов бойцов СВО

Цивилева предложила распространить льготу на образование на вдов бойцов СВО - РИА Новости, 02.07.2025

Цивилева предложила распространить льготу на образование на вдов бойцов СВО

Замминистра обороны РФ Анна Цивилева предложила распространить льготу по получению образования для участников СВО и их детей на вдов погибших военнослужащих. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T20:17:00+03:00

2025-07-02T20:17:00+03:00

2025-07-02T20:17:00+03:00

общество

россия

анна цивилева

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953464984_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_a7fb5b9ca40490553e34b04f44229551.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Анна Цивилева предложила распространить льготу по получению образования для участников СВО и их детей на вдов погибших военнослужащих. По словам Цивилевой, фонд "Защитники Отечества" получает многочисленные обращения от вдов погибших участников спецоперации, которые хотят работать, чтобы "поднять на ноги" детей. "У них есть большой запрос на получение образования, и сегодня нормами действующего законодательства предусмотрены льготы по получению образования только для участников СВО и их детей. Предлагаю распространить эту меру поддержки и на вдов погибших участников СВО, предоставив им, в том числе, право на поступление в учреждения высшего и среднего профессионального образования по отдельной квоте", - сказала Цивилева на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства России.

https://ria.ru/20250523/putin-2018689008.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на совещании с членами правительства Президент попросил замминистра обороны Цивилеву доложить о социальном обеспечении бойцов СВО, которые после получения травмы остались на службе. 2025-07-02T20:17 true PT1M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, анна цивилева, владимир путин