https://ria.ru/20250702/tsivileva-2026818508.html
Цивилева предложила распространить льготу на образование на вдов бойцов СВО
Цивилева предложила распространить льготу на образование на вдов бойцов СВО - РИА Новости, 02.07.2025
Цивилева предложила распространить льготу на образование на вдов бойцов СВО
Замминистра обороны РФ Анна Цивилева предложила распространить льготу по получению образования для участников СВО и их детей на вдов погибших военнослужащих. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T20:17:00+03:00
2025-07-02T20:17:00+03:00
2025-07-02T20:17:00+03:00
общество
россия
анна цивилева
владимир путин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Анна Цивилева предложила распространить льготу по получению образования для участников СВО и их детей на вдов погибших военнослужащих. По словам Цивилевой, фонд "Защитники Отечества" получает многочисленные обращения от вдов погибших участников спецоперации, которые хотят работать, чтобы "поднять на ноги" детей. "У них есть большой запрос на получение образования, и сегодня нормами действующего законодательства предусмотрены льготы по получению образования только для участников СВО и их детей. Предлагаю распространить эту меру поддержки и на вдов погибших участников СВО, предоставив им, в том числе, право на поступление в учреждения высшего и среднего профессионального образования по отдельной квоте", - сказала Цивилева на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства России.
https://ria.ru/20250523/putin-2018689008.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Путин на совещании с членами правительства
Президент попросил замминистра обороны Цивилеву доложить о социальном обеспечении бойцов СВО, которые после получения травмы остались на службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, анна цивилева, владимир путин
Общество, Россия, Анна Цивилева, Владимир Путин
Цивилева предложила распространить льготу на образование на вдов бойцов СВО
Цивилева предложила предоставить вдовам участников СВО льготу на образование