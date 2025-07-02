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Алиханов рассказал о мерах по борьбе с завышением цен в новых регионах

Алиханов рассказал о мерах по борьбе с завышением цен в новых регионах - РИА Новости, 02.07.2025

Алиханов рассказал о мерах по борьбе с завышением цен в новых регионах

Минпромторг РФ ведет мониторинг по наиболее востребованным товарам в новых регионах, чтобы не допустить завышения цен, заявил в рамках "правительственного часа" РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:27:00+03:00

2025-07-02T11:27:00+03:00

2025-07-02T11:38:00+03:00

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

новороссия

антон алиханов

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ ведет мониторинг по наиболее востребованным товарам в новых регионах, чтобы не допустить завышения цен, заявил в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов."В настоящий момент в четырех новых субъектах работает 26,8 тысячи магазинов и более 700 пунктов выдачи заказов. Мы ведем мониторинг по 63 наиболее востребованным товарам, чтобы не допустить завышения цен по сравнению с соседними регионами", - сказал министр о работе Минпромторга в новых регионах.Он добавил, что ключевой задачей в Новороссии на сегодня является открытие магазинов федеральных торговых сетей и пунктов выдачи заказов маркетплейсов.

https://ria.ru/20250630/putin-2026353297.html

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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, новороссия, антон алиханов, совет федерации рф