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Алиханов рассказал о мерах по борьбе с завышением цен в новых регионах
Алиханов рассказал о мерах по борьбе с завышением цен в новых регионах - РИА Новости, 02.07.2025
Алиханов рассказал о мерах по борьбе с завышением цен в новых регионах
Минпромторг РФ ведет мониторинг по наиболее востребованным товарам в новых регионах, чтобы не допустить завышения цен, заявил в рамках "правительственного часа" РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:27:00+03:00
2025-07-02T11:27:00+03:00
2025-07-02T11:38:00+03:00
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
новороссия
антон алиханов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ ведет мониторинг по наиболее востребованным товарам в новых регионах, чтобы не допустить завышения цен, заявил в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов."В настоящий момент в четырех новых субъектах работает 26,8 тысячи магазинов и более 700 пунктов выдачи заказов. Мы ведем мониторинг по 63 наиболее востребованным товарам, чтобы не допустить завышения цен по сравнению с соседними регионами", - сказал министр о работе Минпромторга в новых регионах.Он добавил, что ключевой задачей в Новороссии на сегодня является открытие магазинов федеральных торговых сетей и пунктов выдачи заказов маркетплейсов.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, новороссия, антон алиханов, совет федерации рф
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Новороссия, Антон Алиханов, Совет Федерации РФ
Алиханов рассказал о мерах по борьбе с завышением цен в новых регионах
Алиханов: Минпромторг ведет мониторинг востребованных товаров в новых регионах