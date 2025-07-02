Рейтинг@Mail.ru
Татарстан и Турция обсудили увеличение товарооборота - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
15:34 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/tatarstan-2026758229.html
Татарстан и Турция обсудили увеличение товарооборота
Татарстан и Турция обсудили увеличение товарооборота - РИА Новости, 02.07.2025
Татарстан и Турция обсудили увеличение товарооборота
Глава Татарстана Рустам Минниханов и президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече в Анкаре обсудили перспективы увеличения товарооборота и вопросы поддержки... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:34:00+03:00
2025-07-02T15:34:00+03:00
республика татарстан
турция
анкара (провинция)
россия
рустам минниханов
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026757661_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2fdac1e173cd4cf50da50d28f58e5273.jpg
КАЗАНЬ, 2 июл – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов и президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече в Анкаре обсудили перспективы увеличения товарооборота и вопросы поддержки совместных татарстано-турецких проектов, сообщает пресс-служба главы российского региона. "Стороны обсудили перспективы увеличения товарооборота. Сегодня он составляет порядка 5,3 миллиарда долларов. Реджеп Эрдоган обратился к Рустаму Минниханову с просьбой продолжить поддержку совместных татарстано-турецких проектов", - говорится в сообщении по итогам рабочей поездки Минниханова в Анкару. Эрдоган отметил, что рад был посетить Казань в прошлом году, когда участвовал в саммите БРИКС. Он сообщил также, что коллеги рассказали ему о прошедшем в столице Татарстана KazanForum, где Турция традиционно была представлена большой делегацией, и отметил, что более четверти всех инвестиций Турции в Россию приходится на Татарстан. "Вы проводите большую и важную работу по линии группы стратегического видения "Россия - исламский мир". С большим уважением наблюдаю и хочу отметить Ваши усилия и вклад в развитие отношений России со странами исламского мира", - подчеркнул лидер Турецкой Республики. Минниханов в свою очередь поблагодарил Эрдогана за личное внимание к развитию сотрудничества между регионами. В ходе рабочей поездки в Турцию глава Татарстана также встретился с турецкими министрами торговли Омером Болатом и промышленности и технологий Мехметом Фатихом Каджиром. Минниханов отметил, что ряд ведущих компаний Турции реализуют в Татарстане крупные проекты, которые успешны благодаря поддержке руководства двух стран. Также глава Татарстана подчеркнул, что в условиях текущей геополитической напряженности республика придает особое значение дальнейшему развитию торгово-экономических связей с Турцией. Стороны считают, что есть хорошие резервы для развития сотрудничества в таких отраслях, как автомобильная промышленность и автокомпоненты, станкостроение и металлообработка, сельское хозяйство и пищевая промышленность, сельскохозяйственное машиностроение.
https://ria.ru/20250619/tatarstan-2024055140.html
https://ria.ru/20250702/tatarstan-2026715141.html
турция
анкара (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026757661_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_84ae516a25ee146568cc15c5532472d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, анкара (провинция), россия, рустам минниханов, брикс
Республика Татарстан, Турция, Анкара (провинция), Россия, Рустам Минниханов, БРИКС
Татарстан и Турция обсудили увеличение товарооборота

Татарстан и Турция обсудили увеличение товарооборота и совместные проекты

© Фото : пресс-служба Раиса РТГлава Татарстана Рустам Минниханов и президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече в Анкаре
Глава Татарстана Рустам Минниханов и президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече в Анкаре - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : пресс-служба Раиса РТ
Глава Татарстана Рустам Минниханов и президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече в Анкаре
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 2 июл – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов и президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече в Анкаре обсудили перспективы увеличения товарооборота и вопросы поддержки совместных татарстано-турецких проектов, сообщает пресс-служба главы российского региона.
"Стороны обсудили перспективы увеличения товарооборота. Сегодня он составляет порядка 5,3 миллиарда долларов. Реджеп Эрдоган обратился к Рустаму Минниханову с просьбой продолжить поддержку совместных татарстано-турецких проектов", - говорится в сообщении по итогам рабочей поездки Минниханова в Анкару.
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Татарстане согласовали порядка 500 проектов нового строительства
19 июня, 22:10
Эрдоган отметил, что рад был посетить Казань в прошлом году, когда участвовал в саммите БРИКС. Он сообщил также, что коллеги рассказали ему о прошедшем в столице Татарстана KazanForum, где Турция традиционно была представлена большой делегацией, и отметил, что более четверти всех инвестиций Турции в Россию приходится на Татарстан.
"Вы проводите большую и важную работу по линии группы стратегического видения "Россия - исламский мир". С большим уважением наблюдаю и хочу отметить Ваши усилия и вклад в развитие отношений России со странами исламского мира", - подчеркнул лидер Турецкой Республики.
Минниханов в свою очередь поблагодарил Эрдогана за личное внимание к развитию сотрудничества между регионами.
В ходе рабочей поездки в Турцию глава Татарстана также встретился с турецкими министрами торговли Омером Болатом и промышленности и технологий Мехметом Фатихом Каджиром. Минниханов отметил, что ряд ведущих компаний Турции реализуют в Татарстане крупные проекты, которые успешны благодаря поддержке руководства двух стран. Также глава Татарстана подчеркнул, что в условиях текущей геополитической напряженности республика придает особое значение дальнейшему развитию торгово-экономических связей с Турцией.
Стороны считают, что есть хорошие резервы для развития сотрудничества в таких отраслях, как автомобильная промышленность и автокомпоненты, станкостроение и металлообработка, сельское хозяйство и пищевая промышленность, сельскохозяйственное машиностроение.
Город Иннополис в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Университет Иннополис создал новый ИИ-сервис
Вчера, 13:18
 
Республика ТатарстанТурцияАнкара (провинция)РоссияРустам МиннихановБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала