https://ria.ru/20250702/tatarstan-2026758229.html

Татарстан и Турция обсудили увеличение товарооборота

Татарстан и Турция обсудили увеличение товарооборота - РИА Новости, 02.07.2025

Татарстан и Турция обсудили увеличение товарооборота

Глава Татарстана Рустам Минниханов и президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече в Анкаре обсудили перспективы увеличения товарооборота и вопросы поддержки... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:34:00+03:00

2025-07-02T15:34:00+03:00

2025-07-02T15:34:00+03:00

республика татарстан

турция

анкара (провинция)

россия

рустам минниханов

брикс

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КАЗАНЬ, 2 июл – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов и президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече в Анкаре обсудили перспективы увеличения товарооборота и вопросы поддержки совместных татарстано-турецких проектов, сообщает пресс-служба главы российского региона. "Стороны обсудили перспективы увеличения товарооборота. Сегодня он составляет порядка 5,3 миллиарда долларов. Реджеп Эрдоган обратился к Рустаму Минниханову с просьбой продолжить поддержку совместных татарстано-турецких проектов", - говорится в сообщении по итогам рабочей поездки Минниханова в Анкару. Эрдоган отметил, что рад был посетить Казань в прошлом году, когда участвовал в саммите БРИКС. Он сообщил также, что коллеги рассказали ему о прошедшем в столице Татарстана KazanForum, где Турция традиционно была представлена большой делегацией, и отметил, что более четверти всех инвестиций Турции в Россию приходится на Татарстан. "Вы проводите большую и важную работу по линии группы стратегического видения "Россия - исламский мир". С большим уважением наблюдаю и хочу отметить Ваши усилия и вклад в развитие отношений России со странами исламского мира", - подчеркнул лидер Турецкой Республики. Минниханов в свою очередь поблагодарил Эрдогана за личное внимание к развитию сотрудничества между регионами. В ходе рабочей поездки в Турцию глава Татарстана также встретился с турецкими министрами торговли Омером Болатом и промышленности и технологий Мехметом Фатихом Каджиром. Минниханов отметил, что ряд ведущих компаний Турции реализуют в Татарстане крупные проекты, которые успешны благодаря поддержке руководства двух стран. Также глава Татарстана подчеркнул, что в условиях текущей геополитической напряженности республика придает особое значение дальнейшему развитию торгово-экономических связей с Турцией. Стороны считают, что есть хорошие резервы для развития сотрудничества в таких отраслях, как автомобильная промышленность и автокомпоненты, станкостроение и металлообработка, сельское хозяйство и пищевая промышленность, сельскохозяйственное машиностроение.

https://ria.ru/20250619/tatarstan-2024055140.html

https://ria.ru/20250702/tatarstan-2026715141.html

турция

анкара (провинция)

россия

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турция, анкара (провинция), россия, рустам минниханов, брикс