https://ria.ru/20250702/svo-2026817712.html
Цивилева предложила расширить льготы инвалидов боевых действий
Цивилева предложила расширить льготы инвалидов боевых действий - РИА Новости, 02.07.2025
Цивилева предложила расширить льготы инвалидов боевых действий
Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники отечества" Анна Цивилёва предложила распространить льготы уволенных инвалидов СВО на... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T20:09:00+03:00
2025-07-02T20:09:00+03:00
2025-07-02T20:20:00+03:00
общество
россия
анна цивилева
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999810098_68:0:2220:1211_1920x0_80_0_0_5d6ff4e821596b7e507bf7714abba09a.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники отечества" Анна Цивилёва предложила распространить льготы уволенных инвалидов СВО на всех инвалидов боевых действий."Я предлагаю распространить данные полномочия фонда "Защитники отечества" на действующих военнослужащих Министерства обороны и всех других силовых структур участников специальной военной операции, имеющих статус ветерана боевых действий, которые получили инвалидность", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
https://ria.ru/20250702/putin-2026818119.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999810098_413:0:1847:1075_1920x0_80_0_0_08b7a0b7ffa5b171cc42c0ca7dca6e69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, анна цивилева, владимир путин
Общество, Россия, Анна Цивилева, Владимир Путин
Цивилева предложила расширить льготы инвалидов боевых действий
Цивилева выступила за расширение льгот для всех инвалидов боевых действий