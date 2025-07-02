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Цивилева предложила расширить льготы инвалидов боевых действий - РИА Новости, 02.07.2025
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20:09 02.07.2025 (обновлено: 20:20 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/svo-2026817712.html
Цивилева предложила расширить льготы инвалидов боевых действий
Цивилева предложила расширить льготы инвалидов боевых действий - РИА Новости, 02.07.2025
Цивилева предложила расширить льготы инвалидов боевых действий
Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники отечества" Анна Цивилёва предложила распространить льготы уволенных инвалидов СВО на... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T20:09:00+03:00
2025-07-02T20:20:00+03:00
общество
россия
анна цивилева
владимир путин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники отечества" Анна Цивилёва предложила распространить льготы уволенных инвалидов СВО на всех инвалидов боевых действий."Я предлагаю распространить данные полномочия фонда "Защитники отечества" на действующих военнослужащих Министерства обороны и всех других силовых структур участников специальной военной операции, имеющих статус ветерана боевых действий, которые получили инвалидность", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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общество, россия, анна цивилева, владимир путин
Общество, Россия, Анна Цивилева, Владимир Путин
Цивилева предложила расширить льготы инвалидов боевых действий

Цивилева выступила за расширение льгот для всех инвалидов боевых действий

© Фонд "Защитники Отечества"Анна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фонд "Защитники Отечества"
Анна Цивилева. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники отечества" Анна Цивилёва предложила распространить льготы уволенных инвалидов СВО на всех инвалидов боевых действий.
"Я предлагаю распространить данные полномочия фонда "Защитники отечества" на действующих военнослужащих Министерства обороны и всех других силовых структур участников специальной военной операции, имеющих статус ветерана боевых действий, которые получили инвалидность", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Путин попросил проработать меры поддержки образования для вдов бойцов СВО
Вчера, 20:13
 
ОбществоРоссияАнна ЦивилеваВладимир Путин
 
 
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