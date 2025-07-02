https://ria.ru/20250702/svo-2026817712.html

Цивилева предложила расширить льготы инвалидов боевых действий

Цивилева предложила расширить льготы инвалидов боевых действий - РИА Новости, 02.07.2025

Цивилева предложила расширить льготы инвалидов боевых действий

Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники отечества" Анна Цивилёва предложила распространить льготы уволенных инвалидов СВО на... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T20:09:00+03:00

2025-07-02T20:09:00+03:00

2025-07-02T20:20:00+03:00

общество

россия

анна цивилева

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999810098_68:0:2220:1211_1920x0_80_0_0_5d6ff4e821596b7e507bf7714abba09a.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники отечества" Анна Цивилёва предложила распространить льготы уволенных инвалидов СВО на всех инвалидов боевых действий."Я предлагаю распространить данные полномочия фонда "Защитники отечества" на действующих военнослужащих Министерства обороны и всех других силовых структур участников специальной военной операции, имеющих статус ветерана боевых действий, которые получили инвалидность", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

https://ria.ru/20250702/putin-2026818119.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, анна цивилева, владимир путин