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"Приоритет России - вовсе не там". Странное заявление в западных СМИ - РИА Новости, 02.07.2025
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16:54 02.07.2025 (обновлено: 17:02 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/svo-2026780030.html
"Приоритет России - вовсе не там". Странное заявление в западных СМИ
"Приоритет России - вовсе не там". Странное заявление в западных СМИ - РИА Новости, 02.07.2025
"Приоритет России - вовсе не там". Странное заявление в западных СМИ
В западных СМИ всё чаще звучат тревожные оценки по поводу быстро ухудшающейся для ВСУ ситуации на Украине. Примером может служить публикация в The Financial... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:54:00+03:00
2025-07-02T17:02:00+03:00
одесса
россия
украина
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В западных СМИ всё чаще звучат тревожные оценки по поводу быстро ухудшающейся для ВСУ ситуации на Украине. Примером может служить публикация в The Financial Times, где со ссылкой на одного крупного европейского чиновника говорится о том, что ВС РФ сосредоточили усилия на освобождении Одессы, которая становится приоритетной целью российской армии.Потеря города нанесёт Украине не только военное поражение, но и мощнейший экономический удар — страна лишится ключевого морского порта, через который идет поток оружия, и выхода к Чёрному морю."Одесса — русский город!"В конце июня одесский мэр Геннадий Труханов вступил в перепалку с местными жителями, заявив, что "Одесса — это не русский город".Сказал это градоначальник, правда, на русском языке, сопроводив свою короткую речь матерной бранью.На скандальное высказывание оперативно отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, посоветовал мэру города "взять учебник по истории и ознакомиться с историческими материалами"."Безусловно, как и у любого города, у Одессы своя история. Богатая история. Но эта история неразрывно связана с Россией, это очевидный факт", — сказал Песков журналистам."Когда пытаются сделать Одессу нерусской — это редкостное свинство"Город, который был основан русской императрицей Екатериной II и в котором большая часть населения разговаривает на русском, не может в одночасье стать.На этот счет очень ясно высказался коренной одессит Анатолий Вассерман."Когда чисто русский город объявляют частью никогда не существовавшего государственного образования — это странно. А когда пытаются сделать Одессу нерусской — это, мягко говоря, редкостное свинство", — говорит Вассерман."Заход в Одессу контингента стран НАТО — вполне реальный сценарий"Одесса имеет глубокие исторические связи с Россией, а значительная часть её населения, говорящего по-русски, воспринимает возможное вхождение города в состав РФ как возвращение к корням.Все это, на фоне ухудшающегося положения ВСУ, вызывает все более заметное беспокойство стран НАТО.В Румынии, по данным источников, сосредоточена большая группировка военнослужащих из двенадцати стран-членов НАТО, которые проводят подготовку к возможной оккупации Одессы.Такую оценку сложившейся ситуации дает бывший офицер госбезопасности Приднестровья, ныне социолог и политический эксперт Дмитрий Соин в интервью YouTube-каналу "Книжный день Центр"."Интервенция в Одессу — вполне реальный сценарий", — заявил эксперт, добавив, что такие действия могли бы повторить исторические события ХХ века, когда Одесса находилась под контролем иностранных армий.В частности, во времена Гражданской войны город контролировали французские войска, а в период Второй мировой Одесса находилась под румынской оккупацией.Два препятствия для стран НАТООднако на пути этих планов стоят несколько важных факторов — по мнению Соина, чтобы НАТО могло продвигаться в сторону Одессы, необходимо зачистить Молдову от пророссийского элемента, в первую очередь — Гагаузии.Что, похоже, уже решается западными политиками: прокуратура Молдавии 1 июля попросила суд приговорить главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к 9 годам тюрьмы, и происходит это на фоне того, что ЕС намерен в ближайшие дни начать переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз.Аналитик также обратил внимание на наличие серьёзного препятствия в лице Приднестровья. Там сосредоточены около 10–12 тысяч военных, по местным меркам — это довольно серьезная сила.Странное заявление Буданова*Довольно странно на фоне растущей обеспокоенности стран НАТО вокруг Одессы прозвучали заявления главы ГУР Украины, что РФ начала тестировать свои морские дроны.Первые попытки якобы были безуспешными, заявил он."В начале они пытались применить экспериментальные модели. Результата не показали. Сдетонировали, даже не дойдя до наших территориальных вод. Шли на Одесскую область", — уверяет глава ГУР.Все это похоже на попытки предотвратить панику, зреющую в рядах ВСУ.Похоже, скоро нас может ждать серьезная битва за Одессу, которая при проводимой политике действующей киевской власти вряд ли останется в составе нынешней Украины.* Признан в России террористом и экстремистом
одесса
россия
украина
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одесса, россия, украина
Одесса, Россия, Украина

"Приоритет России - вовсе не там". Странное заявление в западных СМИ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата Северного флота "Адмирал Головко" из акватории Баренцева моря
Пуск крылатой ракеты Калибр с фрегата Северного флота Адмирал Головко из акватории Баренцева моря - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В западных СМИ всё чаще звучат тревожные оценки по поводу быстро ухудшающейся для ВСУ ситуации на Украине. Примером может служить публикация в The Financial Times, где со ссылкой на одного крупного европейского чиновника говорится о том, что ВС РФ сосредоточили усилия на освобождении Одессы, которая становится приоритетной целью российской армии.
Потеря города нанесёт Украине не только военное поражение, но и мощнейший экономический удар — страна лишится ключевого морского порта, через который идет поток оружия, и выхода к Чёрному морю.
© РИА Новости / Денис Петров | Перейти в медиабанкКорабли береговой охраны Украины в Одесском порту
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Денис Петров
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Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту

"Одесса — русский город!"

В конце июня одесский мэр Геннадий Труханов вступил в перепалку с местными жителями, заявив, что "Одесса — это не русский город".
Сказал это градоначальник, правда, на русском языке, сопроводив свою короткую речь матерной бранью.
CC BY-SA 4.0 / Posterrr / Памятник поэту А.С.Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина
Памятник поэту А.С.Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Posterrr /
Памятник поэту А.С.Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина
На скандальное высказывание оперативно отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, посоветовал мэру города "взять учебник по истории и ознакомиться с историческими материалами".
"Безусловно, как и у любого города, у Одессы своя история. Богатая история. Но эта история неразрывно связана с Россией, это очевидный факт", — сказал Песков журналистам.
© РИА Новости / Папикьян | Перейти в медиабанкПотемкинская лестница в Одессе
Потемкинская лестница в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Папикьян
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Потемкинская лестница в Одессе

"Когда пытаются сделать Одессу нерусской — это редкостное свинство"

Город, который был основан русской императрицей Екатериной II и в котором большая часть населения разговаривает на русском, не может в одночасье стать.
На этот счет очень ясно высказался коренной одессит Анатолий Вассерман.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Анатолий Вассерман
 Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Анатолий Вассерман
"Когда чисто русский город объявляют частью никогда не существовавшего государственного образования — это странно. А когда пытаются сделать Одессу нерусской — это, мягко говоря, редкостное свинство", — говорит Вассерман.

"Заход в Одессу контингента стран НАТО — вполне реальный сценарий"

Одесса имеет глубокие исторические связи с Россией, а значительная часть её населения, говорящего по-русски, воспринимает возможное вхождение города в состав РФ как возвращение к корням.
Все это, на фоне ухудшающегося положения ВСУ, вызывает все более заметное беспокойство стран НАТО.
© Фото : ВВС ФинляндииФинские истребители F/A-18 Hornet на базе "Михаил Когэлничану" в Румынии
Финские истребители F/A-18 Hornet на базе Михаил Когэлничану в Румынии - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : ВВС Финляндии
Финские истребители F/A-18 Hornet на базе "Михаил Когэлничану" в Румынии
В Румынии, по данным источников, сосредоточена большая группировка военнослужащих из двенадцати стран-членов НАТО, которые проводят подготовку к возможной оккупации Одессы.
Такую оценку сложившейся ситуации дает бывший офицер госбезопасности Приднестровья, ныне социолог и политический эксперт Дмитрий Соин в интервью YouTube-каналу "Книжный день Центр".
"Интервенция в Одессу — вполне реальный сценарий", — заявил эксперт, добавив, что такие действия могли бы повторить исторические события ХХ века, когда Одесса находилась под контролем иностранных армий.
© РИА НовостиГражданская война и иностранная интервенция в России 1917-1922 гг. Вступление частей Красной Армии в Одессу. Апрель 1919 года. РИА Новости / РИА Новости
Гражданская война и иностранная интервенция в России 1917-1922 гг. Вступление частей Красной Армии в Одессу. Апрель 1919 года. РИА Новости / РИА Новости - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости
Гражданская война и иностранная интервенция в России 1917-1922 гг. Вступление частей Красной Армии в Одессу. Апрель 1919 года. РИА Новости / РИА Новости
В частности, во времена Гражданской войны город контролировали французские войска, а в период Второй мировой Одесса находилась под румынской оккупацией.

Два препятствия для стран НАТО

Однако на пути этих планов стоят несколько важных факторов — по мнению Соина, чтобы НАТО могло продвигаться в сторону Одессы, необходимо зачистить Молдову от пророссийского элемента, в первую очередь — Гагаузии.
Что, похоже, уже решается западными политиками: прокуратура Молдавии 1 июля попросила суд приговорить главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к 9 годам тюрьмы, и происходит это на фоне того, что ЕС намерен в ближайшие дни начать переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз.
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе
Аналитик также обратил внимание на наличие серьёзного препятствия в лице Приднестровья. Там сосредоточены около 10–12 тысяч военных, по местным меркам — это довольно серьезная сила.

Странное заявление Буданова*

Довольно странно на фоне растущей обеспокоенности стран НАТО вокруг Одессы прозвучали заявления главы ГУР Украины, что РФ начала тестировать свои морские дроны.
© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
Первые попытки якобы были безуспешными, заявил он.
"В начале они пытались применить экспериментальные модели. Результата не показали. Сдетонировали, даже не дойдя до наших территориальных вод. Шли на Одесскую область", — уверяет глава ГУР.
Все это похоже на попытки предотвратить панику, зреющую в рядах ВСУ.
© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань-2" в небе Украины
Дрон Герань-2 в небе Украины - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань-2" в небе Украины
Похоже, скоро нас может ждать серьезная битва за Одессу, которая при проводимой политике действующей киевской власти вряд ли останется в составе нынешней Украины.
* Признан в России террористом и экстремистом
 
ОдессаРоссияУкраина
 
 
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