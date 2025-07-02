"Приоритет России - вовсе не там". Странное заявление в западных СМИ
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата Северного флота "Адмирал Головко" из акватории Баренцева моря
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В западных СМИ всё чаще звучат тревожные оценки по поводу быстро ухудшающейся для ВСУ ситуации на Украине. Примером может служить публикация в The Financial Times, где со ссылкой на одного крупного европейского чиновника говорится о том, что ВС РФ сосредоточили усилия на освобождении Одессы, которая становится приоритетной целью российской армии.
Потеря города нанесёт Украине не только военное поражение, но и мощнейший экономический удар — страна лишится ключевого морского порта, через который идет поток оружия, и выхода к Чёрному морю.
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту
"Одесса — русский город!"
В конце июня одесский мэр Геннадий Труханов вступил в перепалку с местными жителями, заявив, что "Одесса — это не русский город".
Сказал это градоначальник, правда, на русском языке, сопроводив свою короткую речь матерной бранью.
На скандальное высказывание оперативно отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, посоветовал мэру города "взять учебник по истории и ознакомиться с историческими материалами".
"Безусловно, как и у любого города, у Одессы своя история. Богатая история. Но эта история неразрывно связана с Россией, это очевидный факт", — сказал Песков журналистам.
Потемкинская лестница в Одессе
"Когда пытаются сделать Одессу нерусской — это редкостное свинство"
Город, который был основан русской императрицей Екатериной II и в котором большая часть населения разговаривает на русском, не может в одночасье стать.
На этот счет очень ясно высказался коренной одессит Анатолий Вассерман.
Анатолий Вассерман
"Когда чисто русский город объявляют частью никогда не существовавшего государственного образования — это странно. А когда пытаются сделать Одессу нерусской — это, мягко говоря, редкостное свинство", — говорит Вассерман.
"Заход в Одессу контингента стран НАТО — вполне реальный сценарий"
Одесса имеет глубокие исторические связи с Россией, а значительная часть её населения, говорящего по-русски, воспринимает возможное вхождение города в состав РФ как возвращение к корням.
Все это, на фоне ухудшающегося положения ВСУ, вызывает все более заметное беспокойство стран НАТО.
В Румынии, по данным источников, сосредоточена большая группировка военнослужащих из двенадцати стран-членов НАТО, которые проводят подготовку к возможной оккупации Одессы.
Такую оценку сложившейся ситуации дает бывший офицер госбезопасности Приднестровья, ныне социолог и политический эксперт Дмитрий Соин в интервью YouTube-каналу "Книжный день Центр".
"Интервенция в Одессу — вполне реальный сценарий", — заявил эксперт, добавив, что такие действия могли бы повторить исторические события ХХ века, когда Одесса находилась под контролем иностранных армий.
© РИА НовостиГражданская война и иностранная интервенция в России 1917-1922 гг. Вступление частей Красной Армии в Одессу. Апрель 1919 года. РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости
Гражданская война и иностранная интервенция в России 1917-1922 гг. Вступление частей Красной Армии в Одессу. Апрель 1919 года. РИА Новости / РИА Новости
В частности, во времена Гражданской войны город контролировали французские войска, а в период Второй мировой Одесса находилась под румынской оккупацией.
Два препятствия для стран НАТО
Однако на пути этих планов стоят несколько важных факторов — по мнению Соина, чтобы НАТО могло продвигаться в сторону Одессы, необходимо зачистить Молдову от пророссийского элемента, в первую очередь — Гагаузии.
Что, похоже, уже решается западными политиками: прокуратура Молдавии 1 июля попросила суд приговорить главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к 9 годам тюрьмы, и происходит это на фоне того, что ЕС намерен в ближайшие дни начать переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз.
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе
Аналитик также обратил внимание на наличие серьёзного препятствия в лице Приднестровья. Там сосредоточены около 10–12 тысяч военных, по местным меркам — это довольно серьезная сила.
Странное заявление Буданова*
Довольно странно на фоне растущей обеспокоенности стран НАТО вокруг Одессы прозвучали заявления главы ГУР Украины, что РФ начала тестировать свои морские дроны.
© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
Первые попытки якобы были безуспешными, заявил он.
"В начале они пытались применить экспериментальные модели. Результата не показали. Сдетонировали, даже не дойдя до наших территориальных вод. Шли на Одесскую область", — уверяет глава ГУР.
Все это похоже на попытки предотвратить панику, зреющую в рядах ВСУ.
© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань-2" в небе Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань-2" в небе Украины
Похоже, скоро нас может ждать серьезная битва за Одессу, которая при проводимой политике действующей киевской власти вряд ли останется в составе нынешней Украины.
* Признан в России террористом и экстремистом