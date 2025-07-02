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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 02.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 02.07.2025 (обновлено: 13:49 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/svo-2026724079.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 02.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 165 военнослужащих ВСУ и арторудие, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:44:00+03:00
2025-07-02T13:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
северск
часов яр
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 165 военнослужащих ВСУ и арторудие, сообщили в Минобороны России."Противник потерял свыше 165 военнослужащих, четыре пикапа, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав" и два склада материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Свято-Покровское, Серебрянка, Закотное, Часов Яр, Константиновка, Клебан-Бык и Славянск Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, северск, часов яр, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Северск, Часов Яр, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"

Минобороны: ВСУ потеряли более 165 военных в зоне действия группировки "Юг"

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 165 военнослужащих ВСУ и арторудие, сообщили в Минобороны России.
"Противник потерял свыше 165 военнослужащих, четыре пикапа, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав" и два склада материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Свято-Покровское, Серебрянка, Закотное, Часов Яр, Константиновка, Клебан-Бык и Славянск Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСеверскЧасов ЯрКонстантиновкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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