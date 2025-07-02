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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 02.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 165 военнослужащих ВСУ и арторудие, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:44:00+03:00
2025-07-02T13:44:00+03:00
2025-07-02T13:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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часов яр
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 165 военнослужащих ВСУ и арторудие, сообщили в Минобороны России."Противник потерял свыше 165 военнослужащих, четыре пикапа, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав" и два склада материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Свято-Покровское, Серебрянка, Закотное, Часов Яр, Константиновка, Клебан-Бык и Славянск Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, северск, часов яр, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Северск, Часов Яр, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Минобороны: ВСУ потеряли более 165 военных в зоне действия группировки "Юг"