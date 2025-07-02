https://ria.ru/20250702/svo-2026724079.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 02.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 165 военнослужащих ВСУ и арторудие, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T13:44:00+03:00

2025-07-02T13:44:00+03:00

2025-07-02T13:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

северск

часов яр

константиновка

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили более 165 военнослужащих ВСУ и арторудие, сообщили в Минобороны России."Противник потерял свыше 165 военнослужащих, четыре пикапа, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав" и два склада материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Свято-Покровское, Серебрянка, Закотное, Часов Яр, Константиновка, Клебан-Бык и Славянск Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

северск

часов яр

константиновка

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, северск, часов яр, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность