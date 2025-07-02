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Школьнице, сдавшей ЕГЭ на максимальные баллы, предложили стажировку в MAX - РИА Новости, 02.07.2025
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15:20 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/stazhirovka-2026755527.html
Школьнице, сдавшей ЕГЭ на максимальные баллы, предложили стажировку в MAX
Школьнице, сдавшей ЕГЭ на максимальные баллы, предложили стажировку в MAX - РИА Новости, 02.07.2025
Школьнице, сдавшей ЕГЭ на максимальные баллы, предложили стажировку в MAX
Школьнице из Москвы Надежде Яшмолкиной, сдавшей ЕГЭ на 400 баллов, предложили пройти стажировку в команде цифровой платформы MAX. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:20:00+03:00
2025-07-02T15:20:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Школьнице из Москвы Надежде Яшмолкиной, сдавшей ЕГЭ на 400 баллов, предложили пройти стажировку в команде цифровой платформы MAX."Выпускница московской школы №1514 Надежда Яшмолкина, сдавшая ЕГЭ на максимальные 400 баллов, побывала в офисе компании VK и получила офер на стажировку в команду цифровой платформы MAX", — говорится в релизе.Ученица встретилась с работниками компании и получила информацию о перспективах развития в IT-сфере. Сотрудники рассказали девушке о своем опыте в команде VK.Как рассказала вице-президент по образовательным проектам VK Анна Степанова, школьницу пригласили в компанию из-за ее увлеченности IT-сферой. Яшмолкина может присоединиться к работе над сервисом и в следующем году, если ей нужен перерыв после сдачи ЕГЭ, добавила представитель VK.Выпускница, в свою очередь, выразила благодарность компании за возможность посетить офис VK, познакомиться с внутренними процессами корпорации и пообщаться с специалистами IT-индустрии.Яшмолкина сдала экзамены ЕГЭ по профильной математике, русскому языку, физике и информатике, написав их на максимальные баллы.Весной VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, которая позволяет пользователям отправлять текстовые и голосовые сообщения, звонить и делиться файлами размером до четырех гигабайт. Приложение можно скачать в App Store, RuStore и Google Play.
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общество, москва, google
Общество, Москва, Google
Школьнице, сдавшей ЕГЭ на максимальные баллы, предложили стажировку в MAX

Сдавшей ЕГЭ на 400 баллов Яшмолкиной предложили стажировку в команде MAX

© Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramВыпускница московской школы №1514 Надежда Яшмолкина
Выпускница московской школы №1514 Надежда Яшмолкина - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
Выпускница московской школы №1514 Надежда Яшмолкина. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Школьнице из Москвы Надежде Яшмолкиной, сдавшей ЕГЭ на 400 баллов, предложили пройти стажировку в команде цифровой платформы MAX.
"Выпускница московской школы №1514 Надежда Яшмолкина, сдавшая ЕГЭ на максимальные 400 баллов, побывала в офисе компании VK и получила офер на стажировку в команду цифровой платформы MAX", — говорится в релизе.
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Ученица встретилась с работниками компании и получила информацию о перспективах развития в IT-сфере. Сотрудники рассказали девушке о своем опыте в команде VK.
Как рассказала вице-президент по образовательным проектам VK Анна Степанова, школьницу пригласили в компанию из-за ее увлеченности IT-сферой. Яшмолкина может присоединиться к работе над сервисом и в следующем году, если ей нужен перерыв после сдачи ЕГЭ, добавила представитель VK.
Выпускница, в свою очередь, выразила благодарность компании за возможность посетить офис VK, познакомиться с внутренними процессами корпорации и пообщаться с специалистами IT-индустрии.
Яшмолкина сдала экзамены ЕГЭ по профильной математике, русскому языку, физике и информатике, написав их на максимальные баллы.
Весной VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, которая позволяет пользователям отправлять текстовые и голосовые сообщения, звонить и делиться файлами размером до четырех гигабайт. Приложение можно скачать в App Store, RuStore и Google Play.
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