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США не будут спекулировать о сроках заключения соглашения по Украине - РИА Новости, 02.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:30 02.07.2025 (обновлено: 23:31 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/ssha-2026838630.html
США не будут спекулировать о сроках заключения соглашения по Украине
США не будут спекулировать о сроках заключения соглашения по Украине - РИА Новости, 02.07.2025
США не будут спекулировать о сроках заключения соглашения по Украине
США не готовы "спекулировать" о сроках возможного заключения соглашения о прекращении огня в конфликте на Украине, заявила в среду официальный представитель... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T23:30:00+03:00
2025-07-02T23:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. США не готовы "спекулировать" о сроках возможного заключения соглашения о прекращении огня в конфликте на Украине, заявила в среду официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Я не собираюсь спекулировать", - сообщила она журналистам на брифинге, отвечая на вопрос, когда США рассчитывают увидеть соглашение о прекращении огня в конфликте на Украине. Брюс добавила, что президент США Дональд Трамп и американский госсекретарь Марко Рубио остаются привержены скорейшему заключению такого соглашения. Ранее в июне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют её в своих интересах. При этом позднее Путин, находясь в Минске в рамках двухдневной поездки, в ответ на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, заявил, что Москва готова к этому раунду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил 30 июня, что в ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни. Песков также ранее отмечал, что ускорение переговорного процесса по Украине зависит от позиции Киева и от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона.
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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
США не будут спекулировать о сроках заключения соглашения по Украине

Госдеп: США не будут спекулировать о сроках заключения соглашения по Украине

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. США не готовы "спекулировать" о сроках возможного заключения соглашения о прекращении огня в конфликте на Украине, заявила в среду официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
"Я не собираюсь спекулировать", - сообщила она журналистам на брифинге, отвечая на вопрос, когда США рассчитывают увидеть соглашение о прекращении огня в конфликте на Украине.
Брюс добавила, что президент США Дональд Трамп и американский госсекретарь Марко Рубио остаются привержены скорейшему заключению такого соглашения.
Ранее в июне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют её в своих интересах. При этом позднее Путин, находясь в Минске в рамках двухдневной поездки, в ответ на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, заявил, что Москва готова к этому раунду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил 30 июня, что в ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни. Песков также ранее отмечал, что ускорение переговорного процесса по Украине зависит от позиции Киева и от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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30 июня, 22:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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