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Золото слабо дорожает на фоне данных по сокращению рабочих мест в США - РИА Новости, 02.07.2025
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Золото слабо дорожает на фоне данных по сокращению рабочих мест в США
Золото слабо дорожает на фоне данных по сокращению рабочих мест в США - РИА Новости, 02.07.2025
Золото слабо дорожает на фоне данных по сокращению рабочих мест в США
Цена на золото в среду вечером слабо растет на фоне данных по сокращению количества рабочих мест в США, следует из данных торгов и комментария аналитика. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T19:03:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Цена на золото в среду вечером слабо растет на фоне данных по сокращению количества рабочих мест в США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.47 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,4 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,07% - до 3 352,2 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,38% - до 36,345 доллара. Ранее в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что число рабочих мест в частных компаниях США в июне снизилось на 33 тысячи. При этом аналитики, напротив, ожидали увеличения показателя на 95 тысяч. "Снижение рабочих мест в частных компаниях на 33 тысяч человек, согласно ADP, является первым чистым показателем снижения числа рабочих мест с начала 2023 года, что подталкивает рост цен на золото", - цитирует агентство Рейтер независимого трейдера на рынке металлов Тая Вона (Tai Wong).
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Золото слабо дорожает на фоне данных по сокращению рабочих мест в США

Цена на золото слабо растет на фоне данных по сокращению рабочих мест в США

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Цена на золото в среду вечером слабо растет на фоне данных по сокращению количества рабочих мест в США, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 18.47 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,4 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,07% - до 3 352,2 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,38% - до 36,345 доллара.
Ранее в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что число рабочих мест в частных компаниях США в июне снизилось на 33 тысячи. При этом аналитики, напротив, ожидали увеличения показателя на 95 тысяч.
"Снижение рабочих мест в частных компаниях на 33 тысяч человек, согласно ADP, является первым чистым показателем снижения числа рабочих мест с начала 2023 года, что подталкивает рост цен на золото", - цитирует агентство Рейтер независимого трейдера на рынке металлов Тая Вона (Tai Wong).
Логотип Московской биржи - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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