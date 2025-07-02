https://ria.ru/20250702/ssha-2026652243.html

СМИ: минюст США намерен лишать гражданства страны за ряд преступлений

СМИ: минюст США намерен лишать гражданства страны за ряд преступлений - РИА Новости, 02.07.2025

СМИ: минюст США намерен лишать гражданства страны за ряд преступлений

Министерство юстиции США рассматривает вопрос о лишении американцев приобретенного гражданства за совершение определенных преступлений, сообщает телеканал ABC... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T07:39:00+03:00

2025-07-02T07:39:00+03:00

2025-07-02T07:39:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министерство юстиции США рассматривает вопрос о лишении американцев приобретенного гражданства за совершение определенных преступлений, сообщает телеканал ABC со ссылкой на служебную записку заместителя генпрокурора Бретта Шумейта от 11 июня. "Шумейт дает прокурорам США широкие полномочия решать, когда добиваться процесса денатурализации с целью "продвижения целей политики администрации"... Прокурорам настоятельно рекомендуется отдавать приоритет делам, связанным с лицами, которые "представляют потенциальную угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении телеканала. Также в документе говорится, что в ряде случаев прокуроры должны добиваться процесса денатурализации против лиц, причастных к пыткам, военным преступлениям, торговле людьми и нарушениям прав человека, указывает телеканал.

https://ria.ru/20250617/ssha-2023249838.html

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