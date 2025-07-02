https://ria.ru/20250702/spetsoperatsiya-2026812994.html

Спецоперация, 2 июля: ВС России укрепились в Запорожской области

Спецоперация, 2 июля: ВС России укрепились в Запорожской области - РИА Новости, 02.07.2025

Спецоперация, 2 июля: ВС России укрепились в Запорожской области

Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, улучшили тактическое положение и положение по переднему краю,... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T19:33:00+03:00

2025-07-02T19:33:00+03:00

2025-07-02T19:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сша

владимир путин

виктор медведчук

алексей кузнецов

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, улучшили тактическое положение и положение по переднему краю, продолжили продвижение в глубину обороны противника, украинские войска при этом потеряли до 1235 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в среду. Отмечается, что ВС РФ также уничтожили предприятие военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов и места их хранения, склады боеприпасов и военно-техническое имущество, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 139 районах. Кроме того, средствами российской ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб и 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. ВС РФ выбили ВСУ из Запорожского села Малиновка Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Малиновка на гуляйпольском направлении в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Малиновка находится восточнее оккупированного ВСУ города Гуляйполе, который противник превратил в крупный логистический и командный пункт. В больницах находятся 36 пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что на стационарном лечении находятся 36 пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Ижевске, среди них двое детей. Шестеро пострадавших, в том числе ребенок, проходят лечение в федеральных центрах Минздрава России и больницах Москвы. Состояние двух пациентов крайне тяжелое, врачи борются за их жизни, еще четверо - в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие, в том числе дети, в состоянии средней и легкой степени тяжести. Кузнецов добавил, что все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Во вторник глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что после атаки беспилотников на одно из ижевских предприятий три человека погибли, 35 госпитализированы, из них десять человек находятся в тяжелом состоянии. Позже глава Удмуртии уточнил, что число пострадавших выросло до 42 человек. США приостановили поставки на Украину перехватчиков Среди оружия и боеприпасов, поставку которых Киеву ранее приостановили США, значатся десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire и десятки ракет Stinger, сообщил телеканал NBC со ссылкой на ряд источников в Пентагоне и конгрессе. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что задержка поставок вооружений Украине связана с приоритетом интересов самих США и необходимостью обеспечить собственные запасы. По словам Уитакера, при принятии решения о приостановке поставок важно было убедиться, что американские войска располагают достаточным количеством систем ПВО, включая комплексы Patriot, и других ресурсов для защиты США. Украине не обойтись без всей возможной поддержки Запада Украина в краткосрочной перспективе не сможет обойтись без всей возможной поддержки Запада, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя частичную остановку поставок оружия Киеву из США. Рютте при этом отметил, что на фоне сокращения военной помощи со стороны Вашингтона Европа, напротив, намерена усиливать поддержку Киева. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. По его словам, в Кремле считают, что причиной решения США о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву стали пустые склады и нехватка этих вооружений. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Путин отметил массовый героизм и отвагу 36-й гвардейской армии Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 36-й общевойсковой армии с присвоением почетного наименования "гвардейская", отметив их массовый героизм и отвагу, проявленные при защите Отечества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Накануне Путин за героизм и отвагу присвоил 36-й общевойсковой армии почетное наименование "гвардейская". Президент выразил убежденность, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан. Россия кратно нарастила объемы производства вооружения Россия кратно нарастила объемы производства по всем видам вооружения, промышленность подтвердила готовность полностью реализовать все заявленные планы, отметил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Он добавил, что наращивание мощностей ОПК продолжается для возможности обеспечить все потребности СВО и реализовать экспортный потенциал. Украинские военкомы наживаются на мобилизации Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что сотрудники украинских военкоматов за деньги отпускают мобилизованных, но спустя считанные минуты могут задержать их снова, таким образом они наживаются на мобилизации, а их уровень жизни сильно превышает уровень жизни обычных украинских граждан. Он добавил, что сейчас на Украине нарастает противостояние "уже не пророссийских и проукраинских граждан, а тех, кто зарабатывает на ловле людей, и тех, кто пытается выжить". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Украина так и не стала частью Европы Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук написал в авторской статье, опубликованной на сайте "Другая Украина", что за 20 лет Украина так и не стала частью Европы, но превратилась в "Анти-Россию", агрессивное государство-концлагерь, генерирующее ненависть ко всему русскому. Именно эта ненависть уничтожила благосостояние и права простого украинского гражданина, а потом и его мирную жизнь, считает Медведчук. Заказ на войну с Россией был сформирован еще в 2005 году, во времена первого "майдана", но в эту войну планировалось вовлечь Европу, что сегодня и происходит, добавил он. По словам Медведчука, с избранием Дональда Трампа президентом США прекратились "десанты американских политиков" в Киев с призывом умирать "за западную цивилизацию". Место агитаторов за войну заняли европейские политики, в частности немецкие.

https://ria.ru/20250702/vsu-2026747153.html

https://ria.ru/20250702/spetsoperatsiya-2026645895.html

https://ria.ru/20250702/moskva-2026754221.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, сша, владимир путин, виктор медведчук, алексей кузнецов, вооруженные силы украины, нато, nbc, в мире