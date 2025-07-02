https://ria.ru/20250702/spetsoperatsiya-2026769830.html

Российские военные отбили четыре атаки ВСУ в Сумской области

Российские военные отбили четыре атаки ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 02.07.2025

Российские военные отбили четыре атаки ВСУ в Сумской области

Украинские военнослужащие четыре раза пытались отбить позиции рядом с селом Кондратовка в Сумской области, рассказал РИА Новости старший матрос, командир группы РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T16:14:00+03:00

2025-07-02T16:14:00+03:00

2025-07-02T16:14:00+03:00

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КУРСК, 2 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие четыре раза пытались отбить позиции рядом с селом Кондратовка в Сумской области, рассказал РИА Новости старший матрос, командир группы отряда "Шторм" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным "Пятнашка". "Наката четыре мы отбили. Один накат был в очень плохую погоду, дождливую, ливень шел, ночь глубокая, пошли в накат, нам пришлось отбиваться", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что контратаки начались после того, как морпехи выбили военнослужащих егерского подразделения ВСУ из леса, находящегося недалеко от Кондратовки, а украинская штурмовая группа состоит из пяти человек и каждая атака длится по 15-30 минут. "Противник не хочет уступать, но мы справляемся", - объяснил штурмовик. На вопрос, какое украинское подразделение противостоит его отряду, "Пятнашка" ответил: "Нашли шеврон егеря, то есть подразделение егерей профессиональное, подготовленное".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сумская область, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф