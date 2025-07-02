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Российские военные отбили четыре атаки ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 02.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:14 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/spetsoperatsiya-2026769830.html
Российские военные отбили четыре атаки ВСУ в Сумской области
Российские военные отбили четыре атаки ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 02.07.2025
Российские военные отбили четыре атаки ВСУ в Сумской области
Украинские военнослужащие четыре раза пытались отбить позиции рядом с селом Кондратовка в Сумской области, рассказал РИА Новости старший матрос, командир группы РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:14:00+03:00
2025-07-02T16:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
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вооруженные силы рф
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КУРСК, 2 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие четыре раза пытались отбить позиции рядом с селом Кондратовка в Сумской области, рассказал РИА Новости старший матрос, командир группы отряда "Шторм" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным "Пятнашка". "Наката четыре мы отбили. Один накат был в очень плохую погоду, дождливую, ливень шел, ночь глубокая, пошли в накат, нам пришлось отбиваться", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что контратаки начались после того, как морпехи выбили военнослужащих егерского подразделения ВСУ из леса, находящегося недалеко от Кондратовки, а украинская штурмовая группа состоит из пяти человек и каждая атака длится по 15-30 минут. "Противник не хочет уступать, но мы справляемся", - объяснил штурмовик. На вопрос, какое украинское подразделение противостоит его отряду, "Пятнашка" ответил: "Нашли шеврон егеря, то есть подразделение егерей профессиональное, подготовленное".
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сумская область, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ
Российские военные отбили четыре атаки ВСУ в Сумской области

Российские военные отбили 4 атаки егерей ВСУ у села Кондратовка под Сумами

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 2 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие четыре раза пытались отбить позиции рядом с селом Кондратовка в Сумской области, рассказал РИА Новости старший матрос, командир группы отряда "Шторм" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным "Пятнашка".
«
"Наката четыре мы отбили. Один накат был в очень плохую погоду, дождливую, ливень шел, ночь глубокая, пошли в накат, нам пришлось отбиваться", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что контратаки начались после того, как морпехи выбили военнослужащих егерского подразделения ВСУ из леса, находящегося недалеко от Кондратовки, а украинская штурмовая группа состоит из пяти человек и каждая атака длится по 15-30 минут.
"Противник не хочет уступать, но мы справляемся", - объяснил штурмовик.
На вопрос, какое украинское подразделение противостоит его отряду, "Пятнашка" ответил: "Нашли шеврон егеря, то есть подразделение егерей профессиональное, подготовленное".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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