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Российские военные отбили четыре атаки ВСУ в Сумской области
Российские военные отбили четыре атаки ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 02.07.2025
Российские военные отбили четыре атаки ВСУ в Сумской области
Украинские военнослужащие четыре раза пытались отбить позиции рядом с селом Кондратовка в Сумской области, рассказал РИА Новости старший матрос, командир группы РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:14:00+03:00
2025-07-02T16:14:00+03:00
2025-07-02T16:14:00+03:00
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КУРСК, 2 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие четыре раза пытались отбить позиции рядом с селом Кондратовка в Сумской области, рассказал РИА Новости старший матрос, командир группы отряда "Шторм" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным "Пятнашка". "Наката четыре мы отбили. Один накат был в очень плохую погоду, дождливую, ливень шел, ночь глубокая, пошли в накат, нам пришлось отбиваться", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что контратаки начались после того, как морпехи выбили военнослужащих егерского подразделения ВСУ из леса, находящегося недалеко от Кондратовки, а украинская штурмовая группа состоит из пяти человек и каждая атака длится по 15-30 минут. "Противник не хочет уступать, но мы справляемся", - объяснил штурмовик. На вопрос, какое украинское подразделение противостоит его отряду, "Пятнашка" ответил: "Нашли шеврон егеря, то есть подразделение егерей профессиональное, подготовленное".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ
Российские военные отбили четыре атаки ВСУ в Сумской области
Российские военные отбили 4 атаки егерей ВСУ у села Кондратовка под Сумами