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Танкисты "Востока" уничтожили 40 боевиков ВСУ в ходе штурма "опорника" - РИА Новости, 02.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/spetsoperatsiya-2026645463.html
Танкисты "Востока" уничтожили 40 боевиков ВСУ в ходе штурма "опорника"
Танкисты "Востока" уничтожили 40 боевиков ВСУ в ходе штурма "опорника" - РИА Новости, 02.07.2025
Танкисты "Востока" уничтожили 40 боевиков ВСУ в ходе штурма "опорника"
Танкисты 37-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки войск "Восток" уничтожили более 40 боевиков ВСУ в ходе штурма опорного пункта на... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:05:00+03:00
2025-07-02T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Танкисты 37-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки войск "Восток" уничтожили более 40 боевиков ВСУ в ходе штурма опорного пункта на южнодонецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Танкисты 37-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" уничтожили более 40 боевиков ВСУ в ходе штурма опорного пункта", - говорится в сообщении. Экипаж танка, как указано, вел стрельбу в движении, поражая с первого выстрела огневые точки, боевую технику и бронемашины украинских боевиков. Добавляется, что при выполнении боевой задачи танкисты проделали проходы в минно-взрывных заграждениях, обеспечив беспрепятственное продвижение боевых машин пехоты в ходе активного наступления на южнодонецком направлении.
https://ria.ru/20250701/spetsoperatsiya-2026426777.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Танкисты "Востока" уничтожили 40 боевиков ВСУ в ходе штурма "опорника"

Минобороны: танкисты "Востока" уничтожили 40 боевиков ВСУ при штурме опорника

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Танкисты 37-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки войск "Восток" уничтожили более 40 боевиков ВСУ в ходе штурма опорного пункта на южнодонецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Танкисты 37-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" уничтожили более 40 боевиков ВСУ в ходе штурма опорного пункта", - говорится в сообщении.
Танк Leopard 1A5 - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Российские десантники эвакуировали танк Leopard из Курской области
Вчера, 05:38
Экипаж танка, как указано, вел стрельбу в движении, поражая с первого выстрела огневые точки, боевую технику и бронемашины украинских боевиков.
Добавляется, что при выполнении боевой задачи танкисты проделали проходы в минно-взрывных заграждениях, обеспечив беспрепятственное продвижение боевых машин пехоты в ходе активного наступления на южнодонецком направлении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Уссурийские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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