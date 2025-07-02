https://ria.ru/20250702/spetsoperatsiya-2026645463.html
Танкисты "Востока" уничтожили 40 боевиков ВСУ в ходе штурма "опорника"
Танкисты "Востока" уничтожили 40 боевиков ВСУ в ходе штурма "опорника" - РИА Новости, 02.07.2025
Танкисты "Востока" уничтожили 40 боевиков ВСУ в ходе штурма "опорника"
Танкисты 37-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки войск "Восток" уничтожили более 40 боевиков ВСУ в ходе штурма опорного пункта на... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:05:00+03:00
2025-07-02T05:05:00+03:00
2025-07-02T05:05:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Танкисты 37-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки войск "Восток" уничтожили более 40 боевиков ВСУ в ходе штурма опорного пункта на южнодонецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Танкисты 37-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Восток" уничтожили более 40 боевиков ВСУ в ходе штурма опорного пункта", - говорится в сообщении. Экипаж танка, как указано, вел стрельбу в движении, поражая с первого выстрела огневые точки, боевую технику и бронемашины украинских боевиков. Добавляется, что при выполнении боевой задачи танкисты проделали проходы в минно-взрывных заграждениях, обеспечив беспрепятственное продвижение боевых машин пехоты в ходе активного наступления на южнодонецком направлении.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Танкисты "Востока" уничтожили 40 боевиков ВСУ в ходе штурма "опорника"
Минобороны: танкисты "Востока" уничтожили 40 боевиков ВСУ при штурме опорника