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Уссурийские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 02.07.2025
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Уссурийские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области
Уссурийские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 02.07.2025
Уссурийские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области
Операторы FPV-дронов Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:03:00+03:00
2025-07-02T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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сумская область
уссурийск
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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. "Рано утром расчет разведывательного беспилотника обнаружил военнослужащих ВСУ, следовавших вдоль разрушенных передовых позиций к укрытию в опорном пункте. Дождавшись их прибытия в конечную точку, разведка передала их местоположение операторам ударных БПЛА, навела на точку и зафиксировала поражение цели", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что благодаря слаженной работе операторов разведывательных и FPV-дронов был уничтожен опорный пункт с военнослужащими ВСУ. "В дальнейшем точными попаданиями были выведены из строя транспортные средства, доставлявшие на передовые позиции боеприпасы и продовольствие. За весь период СВО на счету операторов ударных беспилотников десантников-дальневосточников сотни единиц уничтоженной боевой и специальной техники противника, артиллерийских систем и украинских военных", - уточнили в оборонном ведомстве. Восемьдесят третья отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада - воинское соединение Воздушно-десантных войск. Указом президента Российской Федерации от 25 марта 2015 года бригаде присвоено почетное наименование "гвардейская". Бригада дислоцирована в Уссурийске Приморского края.
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безопасность, россия, сумская область, уссурийск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумская область, Уссурийск, Вооруженные силы Украины
Уссурийские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области

Минобороны: десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Рано утром расчет разведывательного беспилотника обнаружил военнослужащих ВСУ, следовавших вдоль разрушенных передовых позиций к укрытию в опорном пункте. Дождавшись их прибытия в конечную точку, разведка передала их местоположение операторам ударных БПЛА, навела на точку и зафиксировала поражение цели", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что благодаря слаженной работе операторов разведывательных и FPV-дронов был уничтожен опорный пункт с военнослужащими ВСУ.
"В дальнейшем точными попаданиями были выведены из строя транспортные средства, доставлявшие на передовые позиции боеприпасы и продовольствие. За весь период СВО на счету операторов ударных беспилотников десантников-дальневосточников сотни единиц уничтоженной боевой и специальной техники противника, артиллерийских систем и украинских военных", - уточнили в оборонном ведомстве.
Восемьдесят третья отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада - воинское соединение Воздушно-десантных войск. Указом президента Российской Федерации от 25 марта 2015 года бригаде присвоено почетное наименование "гвардейская". Бригада дислоцирована в Уссурийске Приморского края.
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