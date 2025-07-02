https://ria.ru/20250702/sous-2026696816.html

Краснодарский производитель соусов получил сертификаты "Сделано в России"

Краснодарский производитель соусов получил сертификаты "Сделано в России" - РИА Новости, 02.07.2025

Краснодарский производитель соусов получил сертификаты "Сделано в России"

Краснодарский производитель соусов, маринадов и уксусов успешно прошел сертификацию "Сделано в России" для своей продукции, сообщает Российский экспортный центр РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:03:00+03:00

2025-07-02T12:03:00+03:00

2025-07-02T12:03:00+03:00

экономика

технологии

россия

китай

краснодарский край

российский экспортный центр (рэц)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024220933_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_7a2c421a8110f303b1dc4e9736734428.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Краснодарский производитель соусов, маринадов и уксусов успешно прошел сертификацию "Сделано в России" для своей продукции, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Компания получила право маркировать знаком качества "птичка" широкий ассортимент кулинарных соусов и уксусов под своими торговыми марками", - говорится в сообщении.Программа "Сделано в России", которую координирует в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг РФ, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на РЭЦ, предлагает бесплатную и добровольную сертификацию для производителей несырьевых товаров и услуг. Сертификат можно получить по пяти критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органичность.Для его получения компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Все, что нужно - подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету.В перечень сертифицированной продукции вошли соевый соус, рисовый уксус и популярные азиатские соусы: унаги, терияки, кимчи, различные виды чили, барбекю, черный перец, тонкацу, шрирача, сушидзу, ореховый и кунжутный.Компания начала свою деятельность в 2017 году в Краснодарском крае и за 7 лет значительно расширила производственные мощности. В 2022 году предприятие вышло на международный рынок, начав с поставок в страны ЕАЭС. Значительным прорывом стал 2024 год, когда был создан отдел ВЭД и заключены крупные контракты с Китаем.На сегодняшний день продукция компании поставляется в Китай, Азербайджан, Грузию, Армению, Киргизию, Казахстан, Узбекистан, Иран, а также в Белоруссию, где наблюдается наибольший спрос. Компания планирует расширение географии экспорта в направлении Монголии, Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии и Таджикистана."Получение сертификата "Сделано в России" - это важный шаг для нашей компании. Знак качества "птичка" формирует положительный имидж производителя и помогает укрепить позиции на международных рынках. Мы гордимся тем, что наша продукция, созданная по традиционным рецептам с соблюдением высоких стандартов качества, теперь может продвигаться под единым национальным брендом", - прокомментировал генеральный директор краснодарской компании, его слова приводятся в сообщении.Компания, помимо сертификации "Сделано в России", активно использует и другие инструменты поддержки от РЭЦ, включая сервисы и услуги на платформе "Мой экспорт", например, для участия в международных выставках и страхования экспортных поставок. Компания в том числе пользуется сервисом по оформлению сертификата о происхождении товара, который в 2024 году был дополнен функциональностью по оформлению сертификата формы СТ-1 на товары, попадающие под разрешительный порядок вывоза в соответствии с постановлениями кабмина РФ от 09.03.2022 №№ 311 и 312.Как оформить сертификат происхождения товара, можно узнать на платформе "Мой экспорт".РЭЦ регулярно проводит онлайн-семинары по обучению работе с сервисом, ссылки для подключения публикуются в официальном Telegram-канале "ФИТО/ВЕТ/СПТ сертификация" и в разделе "Дополнительная информация" в описании сервиса. Также вопросы о работе сервисов и платформы можно задать в будние дни специалистам контакт-центра 8-495-967-07-37 (время работы с 9.00 до 18.00 мск) или обратиться в техподдержку платформы "Мой экспорт".Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

https://ria.ru/20250630/rets-2026276295.html

https://ria.ru/20250626/marokko-2025515853.html

https://ria.ru/20250630/eksport-2026282008.html

россия

китай

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, китай, краснодарский край, российский экспортный центр (рэц), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз