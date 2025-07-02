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"Мясной товар": на Украине рассказали, что произошло с Зеленским - РИА Новости, 02.07.2025
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02:32 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/soskin-2026640292.html
"Мясной товар": на Украине рассказали, что произошло с Зеленским
"Мясной товар": на Украине рассказали, что произошло с Зеленским - РИА Новости, 02.07.2025
"Мясной товар": на Украине рассказали, что произошло с Зеленским
Президент США Дональд Трамп больше не считает Украину вопросом Соединенных Штатов, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T02:32:00+03:00
2025-07-02T02:32:00+03:00
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украина
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дональд трамп
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп больше не считает Украину вопросом Соединенных Штатов, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Он (Трамп. — Прим. ред.), по сути, уже выкинул Зеленского просто куда-то далеко-далеко. То есть, Зеленский, как таковой, не является вообще его приоритетом", — сказал аналитик.По его словам, это создает катастрофическую ситуацию для Украины, которая оказалась не только без помощи Вашингтона, но и без финансовой и военной поддержки. Ни НАТО, ни оружия, ни денег — ничего, пояснил эксперт.При этом, продолжил экс-советник, глава киевского режима намерен продолжать боевые действия ценой жизни всех украинцев, а воплощать его замысел будет главком ВСУ Александр Сырский."Это будет бойня. Бойня без конца. А для бойни нужно что? Мясо надо, правильно. Нужен мясной товар. Как раз Сырскому это очень подходит", — резюмировал Соскин.Ранее Соскин заявлял, что глава киевского режима готов продолжать войну до тех пор, пока у него не закончится население.В начале июня глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации.Издание "Страна.ua" также сообщало о том, что одновременно с планом мобилизации существует план по сбору взяток для передачи денег вышестоящему руководству. При этом карьера начальников военкоматов напрямую зависит от выполнения как минимум одной из этих двух схем.
https://ria.ru/20250702/dmitriev-2026635890.html
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в мире, украина, сша, олег соскин, дональд трамп, нато
В мире, Украина, США, Олег Соскин, Дональд Трамп, НАТО
"Мясной товар": на Украине рассказали, что произошло с Зеленским

Соскин: США больше не обращают внимание ни на Зеленского, ни на Украину

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп больше не считает Украину вопросом Соединенных Штатов, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«
"Он (Трамп. — Прим. ред.), по сути, уже выкинул Зеленского просто куда-то далеко-далеко. То есть, Зеленский, как таковой, не является вообще его приоритетом", — сказал аналитик.
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По его словам, это создает катастрофическую ситуацию для Украины, которая оказалась не только без помощи Вашингтона, но и без финансовой и военной поддержки. Ни НАТО, ни оружия, ни денег — ничего, пояснил эксперт.
При этом, продолжил экс-советник, глава киевского режима намерен продолжать боевые действия ценой жизни всех украинцев, а воплощать его замысел будет главком ВСУ Александр Сырский.
"Это будет бойня. Бойня без конца. А для бойни нужно что? Мясо надо, правильно. Нужен мясной товар. Как раз Сырскому это очень подходит", — резюмировал Соскин.
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Ранее Соскин заявлял, что глава киевского режима готов продолжать войну до тех пор, пока у него не закончится население.
В начале июня глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации.
Издание "Страна.ua" также сообщало о том, что одновременно с планом мобилизации существует план по сбору взяток для передачи денег вышестоящему руководству. При этом карьера начальников военкоматов напрямую зависит от выполнения как минимум одной из этих двух схем.
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