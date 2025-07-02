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Украина не получила от США сообщение о приостановке помощи

Украина не получила от США сообщение о приостановке помощи - РИА Новости, 02.07.2025

Украина не получила от США сообщение о приостановке помощи

Минобороны Украины утверждает, что Киев не получал официальных сообщений от США о приостановке военной помощи, ведомство запросило телефонный разговор с... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:15:00+03:00

2025-07-02T14:15:00+03:00

2025-07-02T14:15:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Минобороны Украины утверждает, что Киев не получал официальных сообщений от США о приостановке военной помощи, ведомство запросило телефонный разговор с американским коллегами. Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. "Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи, поэтому исходим из фактических данных и проверяем детали по каждому элементу в поставке. Министерство обороны Украины запросило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны. В ведомстве отметили, что Украине критически важно сохранять устойчивость, непрерывность и прогнозируемость в предоставлении военной помощи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250702/sklady-2026708354.html

https://ria.ru/20250702/pomosch-2026699119.html

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в мире, украина, сша, дмитрий песков, россия, сергей лавров, нато, nbc