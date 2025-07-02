https://ria.ru/20250702/sklady-2026708354.html

Песков рассказал, почему США могли приостановить поставки оружия Украине

Песков рассказал, почему США могли приостановить поставки оружия Украине - РИА Новости, 02.07.2025

Песков рассказал, почему США могли приостановить поставки оружия Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают, что причиной решения США о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву стали РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:52:00+03:00

2025-07-02T12:52:00+03:00

2025-07-02T14:30:00+03:00

россия

сергей лавров

украина

дмитрий песков

сша

nbc

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002919784_106:0:3109:1689_1920x0_80_0_0_3f87d2e8ea234a6e67aaacb08fefbf31.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают, что причиной решения США о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву стали пустые склады и нехватка этих вооружений. Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. "Насколько понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка этих вооружений на складах", - сказал Песков журналистам. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250702/pomosch-2026699119.html

https://ria.ru/20250702/ssha-2026640199.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей лавров, украина, дмитрий песков, сша, nbc, нато, в мире