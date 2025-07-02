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Песков рассказал, почему США могли приостановить поставки оружия Украине - РИА Новости, 02.07.2025
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12:52 02.07.2025 (обновлено: 14:30 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/sklady-2026708354.html
Песков рассказал, почему США могли приостановить поставки оружия Украине
Песков рассказал, почему США могли приостановить поставки оружия Украине - РИА Новости, 02.07.2025
Песков рассказал, почему США могли приостановить поставки оружия Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают, что причиной решения США о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву стали РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:52:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают, что причиной решения США о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву стали пустые склады и нехватка этих вооружений. Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. "Насколько понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка этих вооружений на складах", - сказал Песков журналистам. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250702/pomosch-2026699119.html
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россия, сергей лавров, украина, дмитрий песков, сша, nbc, нато, в мире
Россия, Сергей Лавров, Украина, Дмитрий Песков, США, NBC, НАТО, В мире
Песков рассказал, почему США могли приостановить поставки оружия Украине

Песков: причиной приостановки поставок оружия США Украине стали пустые склады

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают, что причиной решения США о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву стали пустые склады и нехватка этих вооружений.
Во вторник о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
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На Украине отреагировали на решение США о приостановке военной помощи
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"Насколько понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка этих вооружений на складах", - сказал Песков журналистам.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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РоссияСергей ЛавровУкраинаДмитрий ПесковСШАNBCНАТОВ мире
 
 
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