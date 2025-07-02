Швыдкой предложил вернуться к профессиональной цензуре в культуре
Швыдкой: лучше бы цензурой в культуре занялись профессионалы, а не бюрократы
Михаил Швыдкой. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры России Михаил Швыдкой назвал возвращение к профессиональной цензуре "более честным" способом регулирования творчества деятелей культуры.
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"Как представляется, было бы куда честнее вернуться к цензуре, которой бы занимались профессионалы, а не бюрократы различных ведомств, сами не представляющие до конца, чего же им надо бояться, чтобы не потерять место, тем самым сломав себе карьеру", - написал он в своей авторской колонке в "Российской газете".
Швыдкой считает, что количество "трудно формализуемых с юридической точки зрения" требований к деятелям культуры, редакторам, продюсерам, издателям "не может возрастать до бесконечности", а также не может не отражаться на качестве произведений.
"Возрождение института цензуры - недешевое удовольствие, требующее не сотен, но тысяч просвещенных слуг государства, но, пожалуй, только оно может сохранить здоровую обстановку в творческой среде", - отметил он.
Швыдкой предположил, что его, возможно, "мучает ностальгия", но отметил, что в существовании цензурного ведомства в советское время была своя логика: "предварительная цензура защищала от карательной". При этом спецпредставитель президента подчеркнул, что не идеализирует культурную политику в СССР и считает ее повторение невозможным, "потому что она осуществлялась в закрытой стране, с единственной правящей партией и идеологией".
Швыдкой также напомнил, что кроме института цензуры во всех культурных институциях был сильный редакторский состав, а произведения обсуждались "серьезно и всесторонне".
"Было пространство идеологической дискуссии, которая вовсе не бесполезна и для культуры, и для общества в целом", - заключил Швыдкой.