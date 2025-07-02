https://ria.ru/20250702/shvydkoy-2026829963.html

Швыдкой предложил вернуться к профессиональной цензуре в культуре

Швыдкой предложил вернуться к профессиональной цензуре в культуре - РИА Новости, 02.07.2025

Швыдкой предложил вернуться к профессиональной цензуре в культуре

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры России Михаил Швыдкой назвал возвращение к... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T21:48:00+03:00

2025-07-02T21:48:00+03:00

2025-07-02T21:48:00+03:00

культура

россия

ссср

михаил швыдкой

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023893059_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fbe1bf938d5d20fadabfe139646e9490.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры России Михаил Швыдкой назвал возвращение к профессиональной цензуре "более честным" способом регулирования творчества деятелей культуры. "Как представляется, было бы куда честнее вернуться к цензуре, которой бы занимались профессионалы, а не бюрократы различных ведомств, сами не представляющие до конца, чего же им надо бояться, чтобы не потерять место, тем самым сломав себе карьеру", - написал он в своей авторской колонке в "Российской газете". Швыдкой считает, что количество "трудно формализуемых с юридической точки зрения" требований к деятелям культуры, редакторам, продюсерам, издателям "не может возрастать до бесконечности", а также не может не отражаться на качестве произведений. "Возрождение института цензуры - недешевое удовольствие, требующее не сотен, но тысяч просвещенных слуг государства, но, пожалуй, только оно может сохранить здоровую обстановку в творческой среде", - отметил он. Швыдкой предположил, что его, возможно, "мучает ностальгия", но отметил, что в существовании цензурного ведомства в советское время была своя логика: "предварительная цензура защищала от карательной". При этом спецпредставитель президента подчеркнул, что не идеализирует культурную политику в СССР и считает ее повторение невозможным, "потому что она осуществлялась в закрытой стране, с единственной правящей партией и идеологией". Швыдкой также напомнил, что кроме института цензуры во всех культурных институциях был сильный редакторский состав, а произведения обсуждались "серьезно и всесторонне". "Было пространство идеологической дискуссии, которая вовсе не бесполезна и для культуры, и для общества в целом", - заключил Швыдкой.

https://ria.ru/20250622/shvydkoy-2024522810.html

https://ria.ru/20250620/pmef-2024135597.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ссср, михаил швыдкой, новости культуры