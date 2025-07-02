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Швыдкой предложил вернуться к профессиональной цензуре в культуре - РИА Новости, 02.07.2025
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Культура
 
21:48 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/shvydkoy-2026829963.html
Швыдкой предложил вернуться к профессиональной цензуре в культуре
Швыдкой предложил вернуться к профессиональной цензуре в культуре - РИА Новости, 02.07.2025
Швыдкой предложил вернуться к профессиональной цензуре в культуре
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры России Михаил Швыдкой назвал возвращение к... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T21:48:00+03:00
2025-07-02T21:48:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры России Михаил Швыдкой назвал возвращение к профессиональной цензуре "более честным" способом регулирования творчества деятелей культуры. "Как представляется, было бы куда честнее вернуться к цензуре, которой бы занимались профессионалы, а не бюрократы различных ведомств, сами не представляющие до конца, чего же им надо бояться, чтобы не потерять место, тем самым сломав себе карьеру", - написал он в своей авторской колонке в "Российской газете". Швыдкой считает, что количество "трудно формализуемых с юридической точки зрения" требований к деятелям культуры, редакторам, продюсерам, издателям "не может возрастать до бесконечности", а также не может не отражаться на качестве произведений. "Возрождение института цензуры - недешевое удовольствие, требующее не сотен, но тысяч просвещенных слуг государства, но, пожалуй, только оно может сохранить здоровую обстановку в творческой среде", - отметил он. Швыдкой предположил, что его, возможно, "мучает ностальгия", но отметил, что в существовании цензурного ведомства в советское время была своя логика: "предварительная цензура защищала от карательной". При этом спецпредставитель президента подчеркнул, что не идеализирует культурную политику в СССР и считает ее повторение невозможным, "потому что она осуществлялась в закрытой стране, с единственной правящей партией и идеологией". Швыдкой также напомнил, что кроме института цензуры во всех культурных институциях был сильный редакторский состав, а произведения обсуждались "серьезно и всесторонне". "Было пространство идеологической дискуссии, которая вовсе не бесполезна и для культуры, и для общества в целом", - заключил Швыдкой.
https://ria.ru/20250622/shvydkoy-2024522810.html
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россия, ссср, михаил швыдкой, новости культуры
Культура, Россия, СССР, Михаил Швыдкой, Новости культуры
Швыдкой предложил вернуться к профессиональной цензуре в культуре

Швыдкой: лучше бы цензурой в культуре занялись профессионалы, а не бюрократы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМихаил Швыдкой
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Михаил Швыдкой. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры России Михаил Швыдкой назвал возвращение к профессиональной цензуре "более честным" способом регулирования творчества деятелей культуры.
«
"Как представляется, было бы куда честнее вернуться к цензуре, которой бы занимались профессионалы, а не бюрократы различных ведомств, сами не представляющие до конца, чего же им надо бояться, чтобы не потерять место, тем самым сломав себе карьеру", - написал он в своей авторской колонке в "Российской газете".
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Михаил Швыдкой: России нужен культурный диалог с западной общественностью
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Швыдкой считает, что количество "трудно формализуемых с юридической точки зрения" требований к деятелям культуры, редакторам, продюсерам, издателям "не может возрастать до бесконечности", а также не может не отражаться на качестве произведений.
"Возрождение института цензуры - недешевое удовольствие, требующее не сотен, но тысяч просвещенных слуг государства, но, пожалуй, только оно может сохранить здоровую обстановку в творческой среде", - отметил он.
Швыдкой предположил, что его, возможно, "мучает ностальгия", но отметил, что в существовании цензурного ведомства в советское время была своя логика: "предварительная цензура защищала от карательной". При этом спецпредставитель президента подчеркнул, что не идеализирует культурную политику в СССР и считает ее повторение невозможным, "потому что она осуществлялась в закрытой стране, с единственной правящей партией и идеологией".
Швыдкой также напомнил, что кроме института цензуры во всех культурных институциях был сильный редакторский состав, а произведения обсуждались "серьезно и всесторонне".
"Было пространство идеологической дискуссии, которая вовсе не бесполезна и для культуры, и для общества в целом", - заключил Швыдкой.
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