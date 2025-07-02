https://ria.ru/20250702/shkola-2026802638.html

В ООН выразили обеспокоенность запретом русского языка в латвийских школах

В ООН выразили обеспокоенность запретом русского языка в латвийских школах - РИА Новости, 02.07.2025

В ООН выразили обеспокоенность запретом русского языка в латвийских школах

Комитет ООН по правам человека обеспокоен отменой русского языка в школах Латвии и принятием закона, устанавливающего латышский язык в качестве исключительного... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T18:36:00+03:00

2025-07-02T18:36:00+03:00

2025-07-02T19:00:00+03:00

в мире

латвия

оон

россия

дмитрий медведев

европарламент

рижская дума

рига

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_0:17:3072:1744_1920x0_80_0_0_341a0ed071ea8d2327262c3f38449610.jpg

ЖЕНЕВА, 2 июл – РИА Новости. Комитет ООН по правам человека обеспокоен отменой русского языка в школах Латвии и принятием закона, устанавливающего латышский язык в качестве исключительного языка обучения, говорится в опубликованном отчете на сайте ООН о рассмотрении Комитетом ООН по правам человека ситуации в Латвии."(Эксперт комитета – ред.) Ивонн Дондерс выразила обеспокоенность в связи с принятием закона, устанавливающего латышский язык в качестве исключительного языка обучения и исключающего русский в качестве второго языка в школах и дошкольных учреждениях", - сказано в документе.Делегация Латвии ответила, что, учитывая тот факт, что русский язык остается широко распространенным, нынешние власти считают необходимым укрепить статус латышского языка как государственного языка Латвии.Эксперт ООН также отметила, что около 10% населения Латвии составляют резиденты-неграждане, в основном русского происхождения, и что эти люди, как правило, не могут участвовать в выборах, за исключением выборов в Европарламент.Члены комитета обратили внимание на то, что Конституционный суд одобрил закон об иммиграции, который требует от граждан России сдавать экзамен по латышскому языку для продления срока действия их постоянного вида на жительство."Комитет обеспокоен тем, что этот закон может создать серьезную угрозу безопасности для давних жителей и в конечном итоге привести к выселениям", - подчёркивается в документе.На заседании сейма Латвии 5 июня экс-депутат латвийского парламента и депутат Рижской думы Алексей Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.Служба госбезопасности (СГБ) Латвии 9 июня сообщила, что возбудила уголовное дело против Росликова, выступившего против дискриминации русскоязычных в стране, обвинив его в якобы оказании помощи России и разжигании национальной розни.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил выступление латвийского депутата Росликова, отметив, что "приличные люди" все доходчиво и по-русски объяснили "махровым русофобам". В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации русскоязычных в Латвии и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости усложнение Ригой продления вида на жительство для граждан РФ, заявила, что оно носит русофобский характер и нарушает основополагающие международно-правовые нормы, включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и другие.В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала изменение Латвией условия продления вида на жительство для русскоязычных жителей актом русофобии и травлей, заявила, что требует от европейских правозащитных институтов жесткой реакции.Комитет по правам человека ООН - это орган, созданный в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах. Он состоит из 18 независимых экспертов, которые следят за соблюдением государствами-участниками их обязательств по защите прав человека. Комитет рассматривает доклады стран, жалобы граждан и выносит рекомендации для улучшения ситуации с правами человека.

https://ria.ru/20250625/lvov-2025464208.html

https://ria.ru/20250605/medvedev-2021127801.html

латвия

россия

рига

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Латвийский депутат о притеснении русскоязычных Латвийский депутат Алексей Росликов во время заседания парламента раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что "русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское". После речи парламентария удалили с заседания "за неэтичное поведение". 2025-07-02T18:36 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латвия, оон, россия, дмитрий медведев, европарламент, рижская дума, рига, мария захарова, татьяна москалькова