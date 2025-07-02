Алиханов рассказал, когда ожидается сертификация двигателя "Байкала"
Алиханов: сертификация винта и двигателя самолета "Байкал" ожидается в 2025 году
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМногоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал", представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
Многоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал", представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сертификация винта и двигателя для легкого многоцелевого самолета "Байкал" ожидается в 2025 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.
"У нас продолжается работа по "Байкалу", по сертификации нового двигателя ВК-800, нового винта. В этом году эта работа - по сертификации винта и двигателя - должна быть завершена компанией УЗГА (Уральский завод гражданской авиации - ред.)", - сообщил Алиханов.
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Минпромторг в апреле 2025 года заключил с АО "УЗГА" контракт на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) "Создание легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" с отечественной силовой установкой", в рамках которых будут проведены доработка и оснащение самолета "Байкал" силовой установкой и воздушным винтом российского производства.
Девятиместный "Байкал" создается для региональных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом РФ. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров.
К разработке двигателя ВК-800 приступили в 2019 году, в 2022 был собран газогенератор, а в 2023 году приступили к заводским доводочным испытаниям. В 2024 году конструкторской документации присвоена литера "О", что означает завершение разработки и выход на испытания.