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Алиханов рассказал, когда ожидается сертификация двигателя "Байкала" - РИА Новости, 02.07.2025
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12:19 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/sertifikatsiya-2026701159.html
Алиханов рассказал, когда ожидается сертификация двигателя "Байкала"
Алиханов рассказал, когда ожидается сертификация двигателя "Байкала" - РИА Новости, 02.07.2025
Алиханов рассказал, когда ожидается сертификация двигателя "Байкала"
Сертификация винта и двигателя для легкого многоцелевого самолета "Байкал" ожидается в 2025 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов,... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:19:00+03:00
2025-07-02T12:19:00+03:00
экономика
россия
екатеринбург
арамиль
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сертификация винта и двигателя для легкого многоцелевого самолета "Байкал" ожидается в 2025 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации. "У нас продолжается работа по "Байкалу", по сертификации нового двигателя ВК-800, нового винта. В этом году эта работа - по сертификации винта и двигателя - должна быть завершена компанией УЗГА (Уральский завод гражданской авиации - ред.)", - сообщил Алиханов. Минпромторг в апреле 2025 года заключил с АО "УЗГА" контракт на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) "Создание легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" с отечественной силовой установкой", в рамках которых будут проведены доработка и оснащение самолета "Байкал" силовой установкой и воздушным винтом российского производства. Девятиместный "Байкал" создается для региональных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом РФ. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров. К разработке двигателя ВК-800 приступили в 2019 году, в 2022 был собран газогенератор, а в 2023 году приступили к заводским доводочным испытаниям. В 2024 году конструкторской документации присвоена литера "О", что означает завершение разработки и выход на испытания.
https://ria.ru/20250528/samolet-2019502090.html
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экономика, россия, екатеринбург, арамиль, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, ан-2
Экономика, Россия, Екатеринбург, Арамиль, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Совет Федерации РФ, Ан-2
Алиханов рассказал, когда ожидается сертификация двигателя "Байкала"

Алиханов: сертификация винта и двигателя самолета "Байкал" ожидается в 2025 году

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМногоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал", представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
Многоцелевой самолёт ЛМС-901 Байкал, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Многоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал", представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сертификация винта и двигателя для легкого многоцелевого самолета "Байкал" ожидается в 2025 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.
"У нас продолжается работа по "Байкалу", по сертификации нового двигателя ВК-800, нового винта. В этом году эта работа - по сертификации винта и двигателя - должна быть завершена компанией УЗГА (Уральский завод гражданской авиации - ред.)", - сообщил Алиханов.
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Минпромторг в апреле 2025 года заключил с АО "УЗГА" контракт на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) "Создание легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" с отечественной силовой установкой", в рамках которых будут проведены доработка и оснащение самолета "Байкал" силовой установкой и воздушным винтом российского производства.
Девятиместный "Байкал" создается для региональных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом РФ. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров.
К разработке двигателя ВК-800 приступили в 2019 году, в 2022 был собран газогенератор, а в 2023 году приступили к заводским доводочным испытаниям. В 2024 году конструкторской документации присвоена литера "О", что означает завершение разработки и выход на испытания.
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ЭкономикаРоссияЕкатеринбургАрамильАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Совет Федерации РФАн-2
 
 
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