https://ria.ru/20250702/sankt-peterburg-2026697878.html

От Невского до Эрмитажа: как в Петербурге сохраняют архитектурное наследие

От Невского до Эрмитажа: как в Петербурге сохраняют архитектурное наследие - РИА Новости, 02.07.2025

От Невского до Эрмитажа: как в Петербурге сохраняют архитектурное наследие

Первого июля российские реставраторы отмечали профессиональный праздник. В этот день в 1945 году была организована Ленинградская архитектурно-реставрационная... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:17:00+03:00

2025-07-02T14:17:00+03:00

2025-07-02T14:18:00+03:00

санкт-петербург

россия

александр беглов

модест мусоргский

реставрация

архитектура

эрмитаж (музей)

петергоф

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Первого июля российские реставраторы отмечали профессиональный праздник. В этот день в 1945 году была организована Ленинградская архитектурно-реставрационная мастерская, которая в год 80-летия Победы празднует юбилей. Реставраторы Санкт-Петербурга завоевали авторитет в России и во всем мире, а сам город на Неве по праву называют музеем под открытым небом. Бережная и планомерная работа городских властей по сохранению культурного наследия позволяет Северной столице удерживать статус мирового культурного центра, который притягивает туристов со всего мира. Подробнее о том, как современность уживается с историей благодаря мастерству петербургских специалистов, – в материале РИА Новости.Научный подход и минимум вмешательствСеверная столица – мегаполис, который активно развивается и в то же время остается сокровищницей архитектурных шедевров. Сохранение и восстановление культурного наследия города является одним из 10 приоритетов развития Санкт‑Петербурга."Под охраной государства в Петербурге находятся более 9 тысяч зданий и памятников. Вместе они образуют наше бесценное наследие. Каждый возрожденный шедевр архитектуры, каждый приведенный в порядок исторический дом несут в себе часть души наших блестящих специалистов. Тех, кто бережно и кропотливо работает с каждой деталью, каждым объектом", – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.Именно в Ленинграде после окончания Великой Отечественной войны была сформирована одна из лучших в мире школ реставраторов. Ленинградцы восстанавливали не только разрушенный город и его окрестности, но и обучали специалистов, помогали коллегам по всей стране.Сложно поверить, что на месте современного роскошного музея-заповедника "Петергоф" когда-то были руины. Работы по восстановлению сожженного фашистами Большого дворца начались вскоре после окончания Великой Отечественной войны – тогда задача казалась невыполнимой. Но благодаря самоотверженному труду специалистов спустя более чем 60 лет комплекс возродился.В послевоенные годы были утверждены основные принципы реставрации, которыми специалисты пользуются по сей день: научный подход и обмеры, а также минимальное вмешательство в памятник и использование подлинных технологий."Нынешнее поколение реставраторов достойно продолжает дело наставников, сохраняет исторические шедевры для будущего России", – отметил Александр Беглов.По словам губернатора, петербургские мастера возродили и разработали уникальные методики консервации, изготовления и воссоздания конструкций и элементов художественной отделки, которые используются в реставрации храмов и церквей. В этом году планируется снять леса с Владимирского собора в Кронштадте и Казанской церкви в Зеленогорске.По поручению президента власти Северной столицы реализуют комплексную программу развития реставрационного образования. Как подчеркнул губернатор. Санкт-Петербург – лидер по числу образовательных учреждений, которые обучают будущих реставраторов – 14 высших и средних специальных учебных площадок.Реставрация домов-памятниковВласти Северной столицы уделяют особое внимание сохранению и восстановлению исторических зданий, ведь естественный процесс износа строительных конструкций и материалов не останавливается.Почти 20% всех объектов культурного наследия Петербурга – это многоквартирные жилые дома. С 2022 года город реализует специальную программу по реставрации фасадов домов-памятников.В 2024 году одним из ключевых проектов стала реставрация фасадов и крыш Невского проспекта: 48 многоквартирных домов главной улицы Петербурга уже приведены в порядок.По данным администрации Санкт-Петербурга, уже полностью завершены работы на 32 объектах. В 2025 году продолжат реставрировать еще 26 домов-памятников и начнут работы на девяти знаковых объектах. Среди них – дом Пеля, дом Басина, Толстовский дом. Специалисты восполняют детали лепного декора, реставрируют исторические парадные наружные двери, убирают несанкционированное оборудование с фасадов.На сохранение исторического наследия и охрану памятников культуры Санкт-Петербурга выделено более 14 миллиардов рублей на три года. Из них почти 7,4 миллиарда – на программу ремонта и реставрации жилых домов, признанных объектами культурного наследия.Всего до 2030 года планируется привести в порядок 255 фасадов многоквартирных домов. Как отметил губернатор, это важнейшее направление городского приоритетного проекта "Сохранение исторического наследия и поддержка культуры".Еще одна важная задача для города – приведение в порядок школ в историческом центре. Чаще всего в них располагаются знаменитые петербургские лицеи и гимназии – учебные заведения с многолетними традициями и лучшими педагогическими коллективами. Сегодня в Северной столице работает 76 школ в зданиях, построенных до 1917 года.В 2024 году в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Лермонтовский лицей. 200 лет назад здесь находилось императорское кавалерийское училище, в котором учились Михаил Лермонтов, Модест Мусоргский, Петр Семенов-Тян-Шанский. Здание бережно отреставрировали, сохранив не только внутреннее убранство, но и настенные "автографы" учеников школы, сделанные в XIX веке. А в новом корпусе разместили спортивный комплекс с 25-метровым бассейном. Таким образом специалистам удалось соединить историческое наследие с современными технологиями.В 2025 году, по словам Александра Беглова, планируется открыть после ремонта и реставрации еще одно историческое школьное здание – дополнительный корпус президентского физико-математического лицея № 239. С 1975 года он занимает здание бывшего училище Святой Анны ("Аннешуле").Большие проекты: от Эрмитажа до ПетропавловкиРеставрационные работы коснутся и знаковых объектов – визитных карточек города на Неве. В конце июня 2025 года стало известно о масштабной реставрации зданий Эрмитажа. По словам директора музея Михаила Пиотровского, это будет большой проект на много лет. Он затронет, в том числе, Эрмитажный театр и Меншиковский дворец (филиал Эрмитажа – прим. ред.). Будут обновлены фасады музея, несколько залов и паркеты, которые очень сильно изнашиваются.Также в 2025-2026 годах впервые в истории Петербурга запланирована реставрация гранитных фасадов Петропавловской крепости. На это планируется потратить 874 миллиона рублей.Кроме того, петербургские реставраторы участвовали в работах по восстановлению Триумфальной арки в сирийской Пальмире.Достижения петербургских реставраторов получают высшие оценки профессионального сообщества. "Два года подряд Петербург завоевывает Золотые дипломы на фестивале "Архитектурное наследие". В 2024 году - за программу реставрации фасадов, а в 2025 году – за реставрацию памятников культовой архитектуры", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20241129/beglov-1986476131.html

https://realty.ria.ru/20250403/peterburg-2009178391.html

https://ria.ru/20250514/beglov-2016914817.html

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санкт-петербург, россия, александр беглов, модест мусоргский, реставрация, архитектура, эрмитаж (музей), петергоф