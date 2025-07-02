От Невского до Эрмитажа: как в Петербурге сохраняют архитектурное наследие
Беглов: под охраной государства в Петербурге более 9 тысяч зданий и памятников
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Санкт-ПетербургаРеставрация
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Санкт-Петербурга
Реставрация
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Первого июля российские реставраторы отмечали профессиональный праздник. В этот день в 1945 году была организована Ленинградская архитектурно-реставрационная мастерская, которая в год 80-летия Победы празднует юбилей. Реставраторы Санкт-Петербурга завоевали авторитет в России и во всем мире, а сам город на Неве по праву называют музеем под открытым небом. Бережная и планомерная работа городских властей по сохранению культурного наследия позволяет Северной столице удерживать статус мирового культурного центра, который притягивает туристов со всего мира. Подробнее о том, как современность уживается с историей благодаря мастерству петербургских специалистов, – в материале РИА Новости.
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Научный подход и минимум вмешательств
Северная столица – мегаполис, который активно развивается и в то же время остается сокровищницей архитектурных шедевров. Сохранение и восстановление культурного наследия города является одним из 10 приоритетов развития Санкт‑Петербурга.
"Под охраной государства в Петербурге находятся более 9 тысяч зданий и памятников. Вместе они образуют наше бесценное наследие. Каждый возрожденный шедевр архитектуры, каждый приведенный в порядок исторический дом несут в себе часть души наших блестящих специалистов. Тех, кто бережно и кропотливо работает с каждой деталью, каждым объектом", – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Именно в Ленинграде после окончания Великой Отечественной войны была сформирована одна из лучших в мире школ реставраторов. Ленинградцы восстанавливали не только разрушенный город и его окрестности, но и обучали специалистов, помогали коллегам по всей стране.
Сложно поверить, что на месте современного роскошного музея-заповедника "Петергоф" когда-то были руины. Работы по восстановлению сожженного фашистами Большого дворца начались вскоре после окончания Великой Отечественной войны – тогда задача казалась невыполнимой. Но благодаря самоотверженному труду специалистов спустя более чем 60 лет комплекс возродился.
Беглов: в Петербурге особое отношение к объектам культурного наследия
29 ноября 2024, 15:53
В послевоенные годы были утверждены основные принципы реставрации, которыми специалисты пользуются по сей день: научный подход и обмеры, а также минимальное вмешательство в памятник и использование подлинных технологий.
"Нынешнее поколение реставраторов достойно продолжает дело наставников, сохраняет исторические шедевры для будущего России", – отметил Александр Беглов.
По словам губернатора, петербургские мастера возродили и разработали уникальные методики консервации, изготовления и воссоздания конструкций и элементов художественной отделки, которые используются в реставрации храмов и церквей. В этом году планируется снять леса с Владимирского собора в Кронштадте и Казанской церкви в Зеленогорске.
По поручению президента власти Северной столицы реализуют комплексную программу развития реставрационного образования. Как подчеркнул губернатор. Санкт-Петербург – лидер по числу образовательных учреждений, которые обучают будущих реставраторов – 14 высших и средних специальных учебных площадок.
© Фото : Пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаПамятники архитектуры
© Фото : Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Памятники архитектуры
Реставрация домов-памятников
Власти Северной столицы уделяют особое внимание сохранению и восстановлению исторических зданий, ведь естественный процесс износа строительных конструкций и материалов не останавливается.
Почти 20% всех объектов культурного наследия Петербурга – это многоквартирные жилые дома. С 2022 года город реализует специальную программу по реставрации фасадов домов-памятников.
В 2024 году одним из ключевых проектов стала реставрация фасадов и крыш Невского проспекта: 48 многоквартирных домов главной улицы Петербурга уже приведены в порядок.
По данным администрации Санкт-Петербурга, уже полностью завершены работы на 32 объектах. В 2025 году продолжат реставрировать еще 26 домов-памятников и начнут работы на девяти знаковых объектах. Среди них – дом Пеля, дом Басина, Толстовский дом. Специалисты восполняют детали лепного декора, реставрируют исторические парадные наружные двери, убирают несанкционированное оборудование с фасадов.
На сохранение исторического наследия и охрану памятников культуры Санкт-Петербурга выделено более 14 миллиардов рублей на три года. Из них почти 7,4 миллиарда – на программу ремонта и реставрации жилых домов, признанных объектами культурного наследия.
Всего до 2030 года планируется привести в порядок 255 фасадов многоквартирных домов. Как отметил губернатор, это важнейшее направление городского приоритетного проекта "Сохранение исторического наследия и поддержка культуры".
Еще одна важная задача для города – приведение в порядок школ в историческом центре. Чаще всего в них располагаются знаменитые петербургские лицеи и гимназии – учебные заведения с многолетними традициями и лучшими педагогическими коллективами. Сегодня в Северной столице работает 76 школ в зданиях, построенных до 1917 года.
В 2024 году в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Лермонтовский лицей. 200 лет назад здесь находилось императорское кавалерийское училище, в котором учились Михаил Лермонтов, Модест Мусоргский, Петр Семенов-Тян-Шанский. Здание бережно отреставрировали, сохранив не только внутреннее убранство, но и настенные "автографы" учеников школы, сделанные в XIX веке. А в новом корпусе разместили спортивный комплекс с 25-метровым бассейном. Таким образом специалистам удалось соединить историческое наследие с современными технологиями.
В 2025 году, по словам Александра Беглова, планируется открыть после ремонта и реставрации еще одно историческое школьное здание – дополнительный корпус президентского физико-математического лицея № 239. С 1975 года он занимает здание бывшего училище Святой Анны ("Аннешуле").
© Фото : Пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаЛермонтовский лицей после реставрации
© Фото : Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Лермонтовский лицей после реставрации
Большие проекты: от Эрмитажа до Петропавловки
Реставрационные работы коснутся и знаковых объектов – визитных карточек города на Неве. В конце июня 2025 года стало известно о масштабной реставрации зданий Эрмитажа. По словам директора музея Михаила Пиотровского, это будет большой проект на много лет. Он затронет, в том числе, Эрмитажный театр и Меншиковский дворец (филиал Эрмитажа – прим. ред.). Будут обновлены фасады музея, несколько залов и паркеты, которые очень сильно изнашиваются.
Также в 2025-2026 годах впервые в истории Петербурга запланирована реставрация гранитных фасадов Петропавловской крепости. На это планируется потратить 874 миллиона рублей.
Кроме того, петербургские реставраторы участвовали в работах по восстановлению Триумфальной арки в сирийской Пальмире.
Достижения петербургских реставраторов получают высшие оценки профессионального сообщества. "Два года подряд Петербург завоевывает Золотые дипломы на фестивале "Архитектурное наследие". В 2024 году - за программу реставрации фасадов, а в 2025 году – за реставрацию памятников культовой архитектуры", - заключил губернатор.