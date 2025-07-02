https://ria.ru/20250702/sammit-2026788558.html

Саммит ЕАЭС в Минске прошел хорошо и с результатом, заявил Путин

Саммит ЕАЭС в Минске прошел хорошо и с результатом, заявил Путин - РИА Новости, 02.07.2025

Саммит ЕАЭС в Минске прошел хорошо и с результатом, заявил Путин

Саммит ЕАЭС в Минске прошел хорошо и с результатом благодаря принимающей стороне, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:28:00+03:00

2025-07-02T15:28:00+03:00

2025-07-02T17:30:00+03:00

минск

россия

киргизия

владимир путин

садыр жапаров

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Саммит ЕАЭС в Минске прошел хорошо и с результатом благодаря принимающей стороне, заявил президент РФ Владимир Путин. Лидер Киргизии Садыр Жапаров находится в Москве с рабочим визитом. "Мы совсем недавно с вами встречались в Минске, работали в рамках ЕврАзЭС. На мой взгляд, всё, в том числе и благодаря хозяевам, прошло на очень хорошем уровне и с результатом", - сказал российский лидер в ходе российско-киргизских переговоров. Саммит Евразийского экономического союза проходил в Минске 26-27 июня в Минске.

https://ria.ru/20250529/eaes-2019710825.html

минск

россия

киргизия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

минск, россия, киргизия, владимир путин, садыр жапаров, евразийский экономический союз