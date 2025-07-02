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Саммит ЕАЭС в Минске прошел хорошо и с результатом, заявил Путин - РИА Новости, 02.07.2025
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15:28 02.07.2025 (обновлено: 17:30 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/sammit-2026788558.html
Саммит ЕАЭС в Минске прошел хорошо и с результатом, заявил Путин
Саммит ЕАЭС в Минске прошел хорошо и с результатом, заявил Путин - РИА Новости, 02.07.2025
Саммит ЕАЭС в Минске прошел хорошо и с результатом, заявил Путин
Саммит ЕАЭС в Минске прошел хорошо и с результатом благодаря принимающей стороне, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:28:00+03:00
2025-07-02T17:30:00+03:00
минск
россия
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Саммит ЕАЭС в Минске прошел хорошо и с результатом благодаря принимающей стороне, заявил президент РФ Владимир Путин. Лидер Киргизии Садыр Жапаров находится в Москве с рабочим визитом. "Мы совсем недавно с вами встречались в Минске, работали в рамках ЕврАзЭС. На мой взгляд, всё, в том числе и благодаря хозяевам, прошло на очень хорошем уровне и с результатом", - сказал российский лидер в ходе российско-киргизских переговоров. Саммит Евразийского экономического союза проходил в Минске 26-27 июня в Минске.
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минск, россия, киргизия, владимир путин, садыр жапаров, евразийский экономический союз
Минск, Россия, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Евразийский экономический союз
Саммит ЕАЭС в Минске прошел хорошо и с результатом, заявил Путин

Путин: саммит ЕАЭС прошел хорошо и с результатом благодаря принимающей стороне

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Кремле
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Саммит ЕАЭС в Минске прошел хорошо и с результатом благодаря принимающей стороне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Лидер Киргизии Садыр Жапаров находится в Москве с рабочим визитом.
«
"Мы совсем недавно с вами встречались в Минске, работали в рамках ЕврАзЭС. На мой взгляд, всё, в том числе и благодаря хозяевам, прошло на очень хорошем уровне и с результатом", - сказал российский лидер в ходе российско-киргизских переговоров.
Саммит Евразийского экономического союза проходил в Минске 26-27 июня в Минске.
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МинскРоссияКиргизияВладимир ПутинСадыр ЖапаровЕвразийский экономический союз
 
 
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