https://ria.ru/20250702/rossiya-2026823918.html

Академия общественного капитала появится в России

Академия общественного капитала появится в России - РИА Новости, 02.07.2025

Академия общественного капитала появится в России

Специальная академия будет создана в рамках запуска стандарта общественного капитала бизнеса, в ней предприниматели смогут узнать, какие стратегии и практики... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T20:52:00+03:00

2025-07-02T20:52:00+03:00

2025-07-02T20:52:00+03:00

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

агентство стратегических инициатив (аси)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026823709_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_242bade99355ff1bf90a9e19991fe65d.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Специальная академия будет создана в рамках запуска стандарта общественного капитала бизнеса, в ней предприниматели смогут узнать, какие стратегии и практики внедрить для соответствия инструменту, сообщила пресс-служба АНО "Общественный капитал". Сессия "Прорывные идеи для роста общественного капитала бизнеса" состоялась в среду в Национальном центре "Россия" в рамках форума "Сильные идеи для нового времени". Мероприятие было организовано Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс", соорганизатором выступил ВЭБ.РФ. Участие в мероприятии приняли первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников, заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владимир Петраков, представители бизнеса, эксперты и общественные деятели. В ходе сессии участники обсудили ключевые вопросы, касающиеся всех четырех направлений стандарта общественного капитала бизнеса. "Потребовалась и понятная система оценки вклада корпоративного сектора в достижение национальных целей, поскольку бизнес существенно влияет на модернизацию страны, технологический суверенитет. Стандарт направлен на формирование новой идеологии бизнеса - повышение роли делового сообщества в социальном развитии, в охране окружающей среды. Мы, в том числе, хотим побудить компании участвовать в социальных инициативах", – отметил в ходе сессии Колесников, его слова приводит пресс-служба министерства. Он подчеркнул, что стандарт разработал Минэкономразвития РФ совместно с АСИ, ВЭБ.РФ и правительством Москвы в тесном взаимодействии c бизнесом. "Стандарт общественного капитала бизнеса станет главным инструментом для создания новой модели, в которой все больше компаний будут активно участвовать в социальных и экологических инициативах. Во многих организациях это уже является устоявшейся практикой. Сейчас нам важно стимулировать предпринимателей внедрять принципы общественного капитала в корпоративные практики для более эффективной реализации национальных целей в интересах всех граждан", – подчеркнул Петраков, его слова приводит пресс-служба организации. Участники подчеркнули важность интеграции экологических, социальных и управленческих аспектов в бизнес-практику. Обсуждались и пути повышения прозрачности и ответственности бизнеса перед обществом. Генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова отметила, что сейчас создается понятный механизм оценки общественного капитала. Кроме оператора стандарта проводить оценку нефинансовой отчетности бизнеса по критериям, утвержденным правительством РФ и советом по методологии, смогут и другие верификаторы. "Сильные идеи для нового времени – это одно из самых значимых мероприятий, которое ежегодно объединяет сотни тысяч единомышленников со всей России. Мы благодарим Минэкономразвития за совместную разработку стандарта и АСИ за возможность представить стандарт общественного капитала бизнеса на этой уникальной площадке. Это для нас крайне важно, поскольку идеи, поступающие на форум от неравнодушных людей со всех уголков страны, во многом перекликаются с концепцией стандарта общественного капитала бизнеса", – отметила Багатырова. Она подчеркнула, что к таким идеям относятся формирование здорового образа жизни, создание экологически чистой среды, внедрение новых технологий и другие. Багатырова также заявила, что эти инициативы способствуют развитию и укреплению социально справедливого общества.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), агентство стратегических инициатив (аси)