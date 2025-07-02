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Академия общественного капитала появится в России - РИА Новости, 02.07.2025
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20:52 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/rossiya-2026823918.html
Академия общественного капитала появится в России
Академия общественного капитала появится в России - РИА Новости, 02.07.2025
Академия общественного капитала появится в России
Специальная академия будет создана в рамках запуска стандарта общественного капитала бизнеса, в ней предприниматели смогут узнать, какие стратегии и практики... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T20:52:00+03:00
2025-07-02T20:52:00+03:00
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Специальная академия будет создана в рамках запуска стандарта общественного капитала бизнеса, в ней предприниматели смогут узнать, какие стратегии и практики внедрить для соответствия инструменту, сообщила пресс-служба АНО "Общественный капитал". Сессия "Прорывные идеи для роста общественного капитала бизнеса" состоялась в среду в Национальном центре "Россия" в рамках форума "Сильные идеи для нового времени". Мероприятие было организовано Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс", соорганизатором выступил ВЭБ.РФ. Участие в мероприятии приняли первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников, заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владимир Петраков, представители бизнеса, эксперты и общественные деятели. В ходе сессии участники обсудили ключевые вопросы, касающиеся всех четырех направлений стандарта общественного капитала бизнеса. "Потребовалась и понятная система оценки вклада корпоративного сектора в достижение национальных целей, поскольку бизнес существенно влияет на модернизацию страны, технологический суверенитет. Стандарт направлен на формирование новой идеологии бизнеса - повышение роли делового сообщества в социальном развитии, в охране окружающей среды. Мы, в том числе, хотим побудить компании участвовать в социальных инициативах", – отметил в ходе сессии Колесников, его слова приводит пресс-служба министерства. Он подчеркнул, что стандарт разработал Минэкономразвития РФ совместно с АСИ, ВЭБ.РФ и правительством Москвы в тесном взаимодействии c бизнесом. "Стандарт общественного капитала бизнеса станет главным инструментом для создания новой модели, в которой все больше компаний будут активно участвовать в социальных и экологических инициативах. Во многих организациях это уже является устоявшейся практикой. Сейчас нам важно стимулировать предпринимателей внедрять принципы общественного капитала в корпоративные практики для более эффективной реализации национальных целей в интересах всех граждан", – подчеркнул Петраков, его слова приводит пресс-служба организации. Участники подчеркнули важность интеграции экологических, социальных и управленческих аспектов в бизнес-практику. Обсуждались и пути повышения прозрачности и ответственности бизнеса перед обществом. Генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова отметила, что сейчас создается понятный механизм оценки общественного капитала. Кроме оператора стандарта проводить оценку нефинансовой отчетности бизнеса по критериям, утвержденным правительством РФ и советом по методологии, смогут и другие верификаторы. "Сильные идеи для нового времени – это одно из самых значимых мероприятий, которое ежегодно объединяет сотни тысяч единомышленников со всей России. Мы благодарим Минэкономразвития за совместную разработку стандарта и АСИ за возможность представить стандарт общественного капитала бизнеса на этой уникальной площадке. Это для нас крайне важно, поскольку идеи, поступающие на форум от неравнодушных людей со всех уголков страны, во многом перекликаются с концепцией стандарта общественного капитала бизнеса", – отметила Багатырова. Она подчеркнула, что к таким идеям относятся формирование здорового образа жизни, создание экологически чистой среды, внедрение новых технологий и другие. Багатырова также заявила, что эти инициативы способствуют развитию и укреплению социально справедливого общества.
РИА Новости
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), агентство стратегических инициатив (аси)
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Академия общественного капитала появится в России

В России создадут академию общественного капитала для предпринимателей

© Фото : пресс-служба фонда "Росконгресс"Академия общественного капитала появится в России
Академия общественного капитала появится в России - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : пресс-служба фонда "Росконгресс"
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Специальная академия будет создана в рамках запуска стандарта общественного капитала бизнеса, в ней предприниматели смогут узнать, какие стратегии и практики внедрить для соответствия инструменту, сообщила пресс-служба АНО "Общественный капитал".
Сессия "Прорывные идеи для роста общественного капитала бизнеса" состоялась в среду в Национальном центре "Россия" в рамках форума "Сильные идеи для нового времени". Мероприятие было организовано Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс", соорганизатором выступил ВЭБ.РФ.
Участие в мероприятии приняли первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников, заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владимир Петраков, представители бизнеса, эксперты и общественные деятели.
В ходе сессии участники обсудили ключевые вопросы, касающиеся всех четырех направлений стандарта общественного капитала бизнеса.
"Потребовалась и понятная система оценки вклада корпоративного сектора в достижение национальных целей, поскольку бизнес существенно влияет на модернизацию страны, технологический суверенитет. Стандарт направлен на формирование новой идеологии бизнеса - повышение роли делового сообщества в социальном развитии, в охране окружающей среды. Мы, в том числе, хотим побудить компании участвовать в социальных инициативах", – отметил в ходе сессии Колесников, его слова приводит пресс-служба министерства.
Он подчеркнул, что стандарт разработал Минэкономразвития РФ совместно с АСИ, ВЭБ.РФ и правительством Москвы в тесном взаимодействии c бизнесом.
"Стандарт общественного капитала бизнеса станет главным инструментом для создания новой модели, в которой все больше компаний будут активно участвовать в социальных и экологических инициативах. Во многих организациях это уже является устоявшейся практикой. Сейчас нам важно стимулировать предпринимателей внедрять принципы общественного капитала в корпоративные практики для более эффективной реализации национальных целей в интересах всех граждан", – подчеркнул Петраков, его слова приводит пресс-служба организации.
Участники подчеркнули важность интеграции экологических, социальных и управленческих аспектов в бизнес-практику. Обсуждались и пути повышения прозрачности и ответственности бизнеса перед обществом.
Генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова отметила, что сейчас создается понятный механизм оценки общественного капитала. Кроме оператора стандарта проводить оценку нефинансовой отчетности бизнеса по критериям, утвержденным правительством РФ и советом по методологии, смогут и другие верификаторы.
"Сильные идеи для нового времени – это одно из самых значимых мероприятий, которое ежегодно объединяет сотни тысяч единомышленников со всей России. Мы благодарим Минэкономразвития за совместную разработку стандарта и АСИ за возможность представить стандарт общественного капитала бизнеса на этой уникальной площадке. Это для нас крайне важно, поскольку идеи, поступающие на форум от неравнодушных людей со всех уголков страны, во многом перекликаются с концепцией стандарта общественного капитала бизнеса", – отметила Багатырова.
Она подчеркнула, что к таким идеям относятся формирование здорового образа жизни, создание экологически чистой среды, внедрение новых технологий и другие. Багатырова также заявила, что эти инициативы способствуют развитию и укреплению социально справедливого общества.
 
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Агентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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