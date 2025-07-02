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Свыше 18 тысяч человек приняли в добровольческие подразделения ВС России - РИА Новости, 02.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:22 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/rossiya-2026755825.html
Свыше 18 тысяч человек приняли в добровольческие подразделения ВС России
Свыше 18 тысяч человек приняли в добровольческие подразделения ВС России - РИА Новости, 02.07.2025
Свыше 18 тысяч человек приняли в добровольческие подразделения ВС России
Свыше 18 тысяч человек с начала 2025 года принято в добровольческие подразделения ВС РФ, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:22:00+03:00
2025-07-02T15:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Свыше 18 тысяч человек с начала 2025 года принято в добровольческие подразделения ВС РФ, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале Медведев сообщил, что провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВC РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. "В добровольческие подразделения с начала года принято свыше 18 тысяч человек", - сообщил Медведев на заседании, подводя итоги первых шести месяцев 2025 года.
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россия, дмитрий медведев, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Свыше 18 тысяч человек приняли в добровольческие подразделения ВС России

Медведев: в добровольческие подразделения с начала года приняли 18 тысяч человек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДобровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Свыше 18 тысяч человек с начала 2025 года принято в добровольческие подразделения ВС РФ, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале Медведев сообщил, что провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВC РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.
"В добровольческие подразделения с начала года принято свыше 18 тысяч человек", - сообщил Медведев на заседании, подводя итоги первых шести месяцев 2025 года.
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