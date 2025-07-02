https://ria.ru/20250702/rossiya-2026755825.html

Свыше 18 тысяч человек приняли в добровольческие подразделения ВС России

Свыше 18 тысяч человек приняли в добровольческие подразделения ВС России - РИА Новости, 02.07.2025

Свыше 18 тысяч человек приняли в добровольческие подразделения ВС России

Свыше 18 тысяч человек с начала 2025 года принято в добровольческие подразделения ВС РФ, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:22:00+03:00

2025-07-02T15:22:00+03:00

2025-07-02T15:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Свыше 18 тысяч человек с начала 2025 года принято в добровольческие подразделения ВС РФ, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале Медведев сообщил, что провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВC РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. "В добровольческие подразделения с начала года принято свыше 18 тысяч человек", - сообщил Медведев на заседании, подводя итоги первых шести месяцев 2025 года.

https://ria.ru/20250702/marochko-2026653093.html

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россия, дмитрий медведев, общество