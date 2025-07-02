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Россия уведомит Швецию о денонсации соглашения о ядерных установках - РИА Новости, 02.07.2025
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15:05 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/rossiya-2026752598.html
Россия уведомит Швецию о денонсации соглашения о ядерных установках
Россия уведомит Швецию о денонсации соглашения о ядерных установках - РИА Новости, 02.07.2025
Россия уведомит Швецию о денонсации соглашения о ядерных установках
Россия в ближайшее время направит шведской стороне уведомление о денонсации соглашения о ядерных установках, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:05:00+03:00
2025-07-02T15:05:00+03:00
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россия
стокгольм (город)
швеция
мария захарова
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Россия в ближайшее время направит шведской стороне уведомление о денонсации соглашения о ядерных установках, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Слепо следуя в русле линии на безоглядную конфронтацию с Россией, Стокгольм оправдывает совершаемые киевским режимом террористические акты против объектов российской атомной энергетики. В ближайшее время и в строгом соответствии с положениями, указанными в соглашении, шведской стороне будет направлено уведомление о его денонсации", - сказала она в ходе брифинга. В конце июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсировании соглашения со Швецией об обмене информацией о ядерных установках и об оперативном оповещении о ядерной аварии.
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в мире, россия, стокгольм (город), швеция, мария захарова, михаил мишустин
В мире, Россия, Стокгольм (город), Швеция, Мария Захарова, Михаил Мишустин
Россия уведомит Швецию о денонсации соглашения о ядерных установках

Захарова: Россия сообщит Швеции о денонсации соглашения о ядерных установках

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Россия в ближайшее время направит шведской стороне уведомление о денонсации соглашения о ядерных установках, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Слепо следуя в русле линии на безоглядную конфронтацию с Россией, Стокгольм оправдывает совершаемые киевским режимом террористические акты против объектов российской атомной энергетики. В ближайшее время и в строгом соответствии с положениями, указанными в соглашении, шведской стороне будет направлено уведомление о его денонсации", - сказала она в ходе брифинга.
В конце июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсировании соглашения со Швецией об обмене информацией о ядерных установках и об оперативном оповещении о ядерной аварии.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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1 июля, 01:07
 
В миреРоссияСтокгольм (город)ШвецияМария ЗахароваМихаил Мишустин
 
 
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