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В МИД России призвали сограждан учитывать текущую обстановку в Азербайджане - РИА Новости, 02.07.2025
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14:22 02.07.2025 (обновлено: 16:11 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/rossiya-2026736845.html
В МИД России призвали сограждан учитывать текущую обстановку в Азербайджане
В МИД России призвали сограждан учитывать текущую обстановку в Азербайджане - РИА Новости, 02.07.2025
В МИД России призвали сограждан учитывать текущую обстановку в Азербайджане
Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила россиян, собирающихся в Азербайджан, учитывать актуальную обстановку. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:22:00+03:00
2025-07-02T16:11:00+03:00
россия
в мире
азербайджан
мария захарова
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила россиян, собирающихся в Азербайджан, учитывать актуальную обстановку."Тем, кто задает нам вопросы относительно того, стоит ли им планировать свои поездки, что им делать, как им быть в условиях того, что показывают в том числе и азербайджанские телевизионные каналы и сообщают информационные агентства этой страны, конечно, если наши граждане находятся в Азербайджане, если они планируют поездку, то нужно тщательно учитывать текущую обстановку", — сказала она на брифинге.Дипломат добавила, что Москва призывает Баку вернуть отношения к уровню стратегического сотрудничества и решать все вопросы по политико-дипломатическим каналам. Россия также рассчитывает, что желающие испортить ее отношения с Азербайджаном воздержатся от дальнейших провокаций, отметила Захарова.Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку
https://ria.ru/20250702/baku-2026703872.html
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россия, в мире, азербайджан, мария захарова
Россия, В мире, Азербайджан, Мария Захарова
В МИД России призвали сограждан учитывать текущую обстановку в Азербайджане

МИД обратился с предостережением к россиянам, едущим в Азербайджан

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила россиян, собирающихся в Азербайджан, учитывать актуальную обстановку.
"Тем, кто задает нам вопросы относительно того, стоит ли им планировать свои поездки, что им делать, как им быть в условиях того, что показывают в том числе и азербайджанские телевизионные каналы и сообщают информационные агентства этой страны, конечно, если наши граждане находятся в Азербайджане, если они планируют поездку, то нужно тщательно учитывать текущую обстановку", — сказала она на брифинге.
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Дипломат добавила, что Москва призывает Баку вернуть отношения к уровню стратегического сотрудничества и решать все вопросы по политико-дипломатическим каналам. Россия также рассчитывает, что желающие испортить ее отношения с Азербайджаном воздержатся от дальнейших провокаций, отметила Захарова.

Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку

  • Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
  • По делу проходят десять фигурантов. Один из них, по предварительным данным, умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
  • Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
  • Суд арестовал до 19 июля шестерых — Аяза, Акифа, Мазахира и Бакира Сафаровых, Ахлимана Гянджиева и Шахина Лалаева.
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  • В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik. Среди сотрудников агентства есть россияне. К ним никого не пускали, даже дипломатов.
  • Через несколько часов азербайджанские силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
  • Суд арестовал их на четыре месяца.

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что у Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан. В апреле стороны договорились уладить формальности через межправительственное соглашение и продолжить работу Sputnik в республике по временной юридической схеме, предложенной Азербайджаном. Но Баку так и не предоставил ее. Агентство работало в ожидании документа, пока в редакцию не пришли азербайджанские силовики.

  • Во вторник, 1 июля, МВД Азербайджана заявило, что всего задержаны восемь человек.
  • Российский МИД выразил послу Азербайджана протест из-за недружественных действий Баку и заявил, что действия российских силовиков в Екатеринбурге были законны.
  • Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.
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