https://ria.ru/20250702/rossiya-2026736845.html

В МИД России призвали сограждан учитывать текущую обстановку в Азербайджане

В МИД России призвали сограждан учитывать текущую обстановку в Азербайджане - РИА Новости, 02.07.2025

В МИД России призвали сограждан учитывать текущую обстановку в Азербайджане

Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила россиян, собирающихся в Азербайджан, учитывать актуальную обстановку. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:22:00+03:00

2025-07-02T14:22:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила россиян, собирающихся в Азербайджан, учитывать актуальную обстановку."Тем, кто задает нам вопросы относительно того, стоит ли им планировать свои поездки, что им делать, как им быть в условиях того, что показывают в том числе и азербайджанские телевизионные каналы и сообщают информационные агентства этой страны, конечно, если наши граждане находятся в Азербайджане, если они планируют поездку, то нужно тщательно учитывать текущую обстановку", — сказала она на брифинге.Дипломат добавила, что Москва призывает Баку вернуть отношения к уровню стратегического сотрудничества и решать все вопросы по политико-дипломатическим каналам. Россия также рассчитывает, что желающие испортить ее отношения с Азербайджаном воздержатся от дальнейших провокаций, отметила Захарова.Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку

https://ria.ru/20250702/baku-2026703872.html

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россия, в мире, азербайджан, мария захарова