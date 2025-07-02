https://ria.ru/20250702/rossija-2026839387.html

Чекунков рассказал о предложении по созданию дноуглубительного флота

Чекунков рассказал о предложении по созданию дноуглубительного флота - РИА Новости, 02.07.2025

Чекунков рассказал о предложении по созданию дноуглубительного флота

Предложение по созданию дноуглубительного флота для расширения возможностей северной навигации подготовят в рамках разработки финансово-экономической модели... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T23:40:00+03:00

2025-07-02T23:40:00+03:00

2025-07-02T23:40:00+03:00

экономика

россия

дальний восток

арктика

алексей чекунков

владимир путин

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Предложение по созданию дноуглубительного флота для расширения возможностей северной навигации подготовят в рамках разработки финансово-экономической модели Трансарктического транспортного коридора, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В среду президент РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с членами правительства России, в котором принял участие и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. Чекунков отметил, что ежегодно растет потребность в дноуглублении, что, по его словам, касается как морских акваторий, так и рек. "В настоящее время по Вашему поручению идет разработка финансово-экономической модели Трансарктического транспортного коридора. Это комплексная система, которая включает как Севморпуть, так и внутренние водные пути, железные дороги, зимники. На первом этапе работы будет подготовлено предложение по созданию отечественного дноуглубительного флота, который позволит расширить возможности для северной навигации", - сказал глава Минвостокразвития.

https://ria.ru/20250702/sevzavoz-2026826825.html

россия

дальний восток

арктика

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экономика, россия, дальний восток, арктика, алексей чекунков, владимир путин