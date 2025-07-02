https://ria.ru/20250702/rossija-2026754894.html
Россия проследит за ситуацией с русскоязычными школами в Азербайджане
Россия проследит за ситуацией с русскоязычными школами в Азербайджане - РИА Новости, 02.07.2025
Россия проследит за ситуацией с русскоязычными школами в Азербайджане
Россия внимательно следит за ситуацией с якобы закрытием русскоязычных школ в Азербайджане и находится в контакте с Баку для координации действий, заявила... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:18:00+03:00
2025-07-02T15:18:00+03:00
2025-07-02T15:18:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия внимательно следит за ситуацией с якобы закрытием русскоязычных школ в Азербайджане и находится в контакте с Баку для координации действий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы видели сообщения на некоторых медиаресурсах о том, что якобы в Азербайджане планируется закрытие русскоязычных школ, через какое-то время, учитывая огромное количество вопросов, которые тут же появились, министерство образования Азербайджана опровергло эту информацию. Мы внимательно следим за ситуацией, поддерживаем на этот счёт контакты с азербайджанской стороной", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости. Захарова добавила, что опровержение было сделано крайне своевременно со стороны Баку, потому что речь в данном случае идёт не просто "о политологическом или философском явлении - это конкретные судьбы конкретных людей". "Мы будем и дальше координировать наши действия с коллегами по минимизации ущерба от подобных фейков и вбросов", - заключила дипломат.
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в мире, баку, мария захарова, россия, азербайджан
В мире, Баку, Мария Захарова, Россия, Азербайджан
Россия проследит за ситуацией с русскоязычными школами в Азербайджане
Захарова: Россия следит за ситуацией с русскоязычными школами в Азербайджане
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия внимательно следит за ситуацией с якобы закрытием русскоязычных школ в Азербайджане и находится в контакте с Баку для координации действий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы видели сообщения на некоторых медиаресурсах о том, что якобы в Азербайджане планируется закрытие русскоязычных школ, через какое-то время, учитывая огромное количество вопросов, которые тут же появились, министерство образования Азербайджана опровергло эту информацию. Мы внимательно следим за ситуацией, поддерживаем на этот счёт контакты с азербайджанской стороной", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.
Захарова
добавила, что опровержение было сделано крайне своевременно со стороны Баку
, потому что речь в данном случае идёт не просто "о политологическом или философском явлении - это конкретные судьбы конкретных людей".
"Мы будем и дальше координировать наши действия с коллегами по минимизации ущерба от подобных фейков и вбросов", - заключила дипломат.