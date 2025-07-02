Рейтинг@Mail.ru
Россия проследит за ситуацией с русскоязычными школами в Азербайджане - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/rossija-2026754894.html
Россия проследит за ситуацией с русскоязычными школами в Азербайджане
Россия проследит за ситуацией с русскоязычными школами в Азербайджане - РИА Новости, 02.07.2025
Россия проследит за ситуацией с русскоязычными школами в Азербайджане
Россия внимательно следит за ситуацией с якобы закрытием русскоязычных школ в Азербайджане и находится в контакте с Баку для координации действий, заявила... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:18:00+03:00
2025-07-02T15:18:00+03:00
в мире
баку
мария захарова
россия
азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967367261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af0d204be79f5f6f7a4b52ba92847be8.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия внимательно следит за ситуацией с якобы закрытием русскоязычных школ в Азербайджане и находится в контакте с Баку для координации действий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы видели сообщения на некоторых медиаресурсах о том, что якобы в Азербайджане планируется закрытие русскоязычных школ, через какое-то время, учитывая огромное количество вопросов, которые тут же появились, министерство образования Азербайджана опровергло эту информацию. Мы внимательно следим за ситуацией, поддерживаем на этот счёт контакты с азербайджанской стороной", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости. Захарова добавила, что опровержение было сделано крайне своевременно со стороны Баку, потому что речь в данном случае идёт не просто "о политологическом или философском явлении - это конкретные судьбы конкретных людей". "Мы будем и дальше координировать наши действия с коллегами по минимизации ущерба от подобных фейков и вбросов", - заключила дипломат.
https://ria.ru/20250702/mid-2026738191.html
баку
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967367261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_776aaababa50f2812a253a3ce1a7ca2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, баку, мария захарова, россия, азербайджан
В мире, Баку, Мария Захарова, Россия, Азербайджан
Россия проследит за ситуацией с русскоязычными школами в Азербайджане

Захарова: Россия следит за ситуацией с русскоязычными школами в Азербайджане

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия внимательно следит за ситуацией с якобы закрытием русскоязычных школ в Азербайджане и находится в контакте с Баку для координации действий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы видели сообщения на некоторых медиаресурсах о том, что якобы в Азербайджане планируется закрытие русскоязычных школ, через какое-то время, учитывая огромное количество вопросов, которые тут же появились, министерство образования Азербайджана опровергло эту информацию. Мы внимательно следим за ситуацией, поддерживаем на этот счёт контакты с азербайджанской стороной", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.
Захарова добавила, что опровержение было сделано крайне своевременно со стороны Баку, потому что речь в данном случае идёт не просто "о политологическом или философском явлении - это конкретные судьбы конкретных людей".
"Мы будем и дальше координировать наши действия с коллегами по минимизации ущерба от подобных фейков и вбросов", - заключила дипломат.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В МИД отреагировали на попытки испортить отношения России и Азербайджана
Вчера, 14:25
 
В миреБакуМария ЗахароваРоссияАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала