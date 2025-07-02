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Россия не допустила остановки автокомпонентных производств, заявил Алиханов - РИА Новости, 02.07.2025
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13:20 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/rossija-2026715453.html
Россия не допустила остановки автокомпонентных производств, заявил Алиханов
Россия не допустила остановки автокомпонентных производств, заявил Алиханов - РИА Новости, 02.07.2025
Россия не допустила остановки автокомпонентных производств, заявил Алиханов
Россия не допустила остановки автокомпонентных производств, брошенных зарубежными компаниями, и целенаправленно выстраивает собственную компонентную базу как... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:20:00+03:00
2025-07-02T13:20:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
совет федерации рф
автоваз
lada vesta
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия не допустила остановки автокомпонентных производств, брошенных зарубежными компаниями, и целенаправленно выстраивает собственную компонентную базу как основу технологического суверенитета, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "По автопрому, несмотря на колебания рынка, мы целенаправленно выстраиваем собственную компонентную базу как основу техсуверенитета... Плюс мы не допустили остановки компонентных производств, брошенных зарубежными компаниями", - сказал Алиханов, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации. Он уточнил, что с 2022 года в стране удалось освоить производство 326 из 742 позиций критической номенклатуры автокомпонентов. На эти цели, по его словам, было направлено более 110 миллиардов рублей господдержки. "Своя компонентная подотрасль обеспечивает нам развитие компетенций по электромобилям, гибридам и беспилотным автомобилям разного назначения. Позволяет запускать в производство новые высоколокализованные модели", - добавил Алиханов. Он также напомнил о новинках автопрома, которые уже выпускаются в России или готовятся встать на конвейер. Так, "АвтоВАЗ" начал производство автомобилей Lada Aura и Lada Iskra, представил в июне новинку Lada Azimut, серийное производство которой начнется в 2026 году, а в 2027 году представит собственный минивэн. Кроме того, в текущем году ожидается начало производства первого российского электромобиля "Атом". "По грузовому сегменту в следующем году ожидаем новую линейку тяжелых автомобилей "Урал RWD", перспективные модели легких коммерческих авто от ГАЗа, а также беспилотные самосвалы "Камаз", - уточнил министр.
https://ria.ru/20250220/avtoprom-2000566822.html
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экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, автоваз, lada vesta
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Совет Федерации РФ, АвтоВАЗ, Lada Vesta
Россия не допустила остановки автокомпонентных производств, заявил Алиханов

Алиханов: в РФ не остановились автокомпонентные производства после ухода Запада

© Фото : МинпромторгМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Минпромторг
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия не допустила остановки автокомпонентных производств, брошенных зарубежными компаниями, и целенаправленно выстраивает собственную компонентную базу как основу технологического суверенитета, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"По автопрому, несмотря на колебания рынка, мы целенаправленно выстраиваем собственную компонентную базу как основу техсуверенитета... Плюс мы не допустили остановки компонентных производств, брошенных зарубежными компаниями", - сказал Алиханов, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.
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Он уточнил, что с 2022 года в стране удалось освоить производство 326 из 742 позиций критической номенклатуры автокомпонентов. На эти цели, по его словам, было направлено более 110 миллиардов рублей господдержки.
"Своя компонентная подотрасль обеспечивает нам развитие компетенций по электромобилям, гибридам и беспилотным автомобилям разного назначения. Позволяет запускать в производство новые высоколокализованные модели", - добавил Алиханов.
Он также напомнил о новинках автопрома, которые уже выпускаются в России или готовятся встать на конвейер. Так, "АвтоВАЗ" начал производство автомобилей Lada Aura и Lada Iskra, представил в июне новинку Lada Azimut, серийное производство которой начнется в 2026 году, а в 2027 году представит собственный минивэн. Кроме того, в текущем году ожидается начало производства первого российского электромобиля "Атом".
"По грузовому сегменту в следующем году ожидаем новую линейку тяжелых автомобилей "Урал RWD", перспективные модели легких коммерческих авто от ГАЗа, а также беспилотные самосвалы "Камаз", - уточнил министр.
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ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Совет Федерации РФАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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