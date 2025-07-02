https://ria.ru/20250702/rossija-2026636157.html

Россия и США уже согласны по многим вещам, заявил Дмитриев

Россия и США уже согласны по многим вещам, заявил Дмитриев - РИА Новости, 02.07.2025

Россия и США уже согласны по многим вещам, заявил Дмитриев

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T00:46:00+03:00

2025-07-02T00:46:00+03:00

2025-07-02T00:46:00+03:00

сша

россия

ближний восток

дональд трамп

кирилл дмитриев

джордж буш (младший)

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя оценки Трампа бывших американских президентов, заявил, что Россия и США уже согласны "по многим вещам". Во вторник нынешний президент США Дональд Трамп назвал Байдена "худшим президентом", а Обаму - "ужасным", добавив, что и о республиканце Джордже Буше-младшем он невысокого мнения из-за вторжения на Ближний Восток. Лучшим президентом нынешнего века Трамп назвал себя. "Россия и США уже согласны по многим вещам", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, прокомментировав таким образом публикацию другого аккаунта со словами Трампа о его предшественниках и соответствующей видеозаписью.

https://ria.ru/20250702/dmitriev-2026635890.html

сша

россия

ближний восток

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сша, россия, ближний восток, дональд трамп, кирилл дмитриев, джордж буш (младший), российский фонд прямых инвестиций