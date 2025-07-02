https://ria.ru/20250702/razgovor-2026740354.html

Разговор Путина с Алиевым пока не планируется, заявил Песков

Разговор Путина с Алиевым пока не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 02.07.2025

Разговор Путина с Алиевым пока не планируется, заявил Песков

Телефонный разговор президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева сейчас не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь российского... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:31:00+03:00

2025-07-02T14:31:00+03:00

2025-07-02T14:44:00+03:00

дмитрий песков

азербайджан

ильхам алиев

владимир путин

россия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева сейчас не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В настоящий момент нет", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250702/prichina-2026704332.html

азербайджан

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий песков, азербайджан, ильхам алиев, владимир путин, россия