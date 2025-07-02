https://ria.ru/20250702/razgovor-2026740354.html
Разговор Путина с Алиевым пока не планируется, заявил Песков
Разговор Путина с Алиевым пока не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 02.07.2025
Разговор Путина с Алиевым пока не планируется, заявил Песков
Телефонный разговор президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева сейчас не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь российского... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:31:00+03:00
2025-07-02T14:31:00+03:00
2025-07-02T14:44:00+03:00
дмитрий песков
азербайджан
ильхам алиев
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева сейчас не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В настоящий момент нет", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250702/prichina-2026704332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, азербайджан, ильхам алиев, владимир путин, россия
Дмитрий Песков, Азербайджан, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Россия
Разговор Путина с Алиевым пока не планируется, заявил Песков
Песков заявил, что телефонный разговор Путина с Алиевым сейчас не планируется