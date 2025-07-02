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В Кремле прокомментировали телефонный разговор Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025
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12:41 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/razgovor-2026704806.html
В Кремле прокомментировали телефонный разговор Путина и Макрона
В Кремле прокомментировали телефонный разговор Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025
В Кремле прокомментировали телефонный разговор Путина и Макрона
Разговор президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона стал хорошей возможностью донести позиции друг до друга, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:41:00+03:00
2025-07-02T12:41:00+03:00
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эммануэль макрон
владимир путин
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона стал хорошей возможностью донести позиции друг до друга, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, не подавал. Обменялись мнениями, но достаточно подробно. Это была хорошая возможность довести позиции друг для друга", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, подавал ли Макрон сигналы о готовности обсуждать условия мира в регионе с учетом новых территориальных реалий. Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Отмечается, что лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20250702/makron-2026657891.html
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россия, франция, украина, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали телефонный разговор Путина и Макрона

Песков: беседа Путина и Макрона стала возможностью донести позиции друг до друга

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона стал хорошей возможностью донести позиции друг до друга, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не подавал. Обменялись мнениями, но достаточно подробно. Это была хорошая возможность довести позиции друг для друга", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, подавал ли Макрон сигналы о готовности обсуждать условия мира в регионе с учетом новых территориальных реалий.
Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Отмечается, что лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
СМИ раскрыли, зачем Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным
Вчера, 09:05
 
РоссияФранцияУкраинаЭммануэль МакронВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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