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В Кремле прокомментировали телефонный разговор Путина и Макрона
В Кремле прокомментировали телефонный разговор Путина и Макрона - РИА Новости, 02.07.2025
В Кремле прокомментировали телефонный разговор Путина и Макрона
Разговор президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона стал хорошей возможностью донести позиции друг до друга, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:41:00+03:00
2025-07-02T12:41:00+03:00
2025-07-02T12:41:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона стал хорошей возможностью донести позиции друг до друга, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, не подавал. Обменялись мнениями, но достаточно подробно. Это была хорошая возможность довести позиции друг для друга", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, подавал ли Макрон сигналы о готовности обсуждать условия мира в регионе с учетом новых территориальных реалий. Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Отмечается, что лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
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россия, франция, украина, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали телефонный разговор Путина и Макрона
Песков: беседа Путина и Макрона стала возможностью донести позиции друг до друга