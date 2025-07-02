https://ria.ru/20250702/rasprava-2026790871.html

В Молдавии назвали суд над главой Гагаузии политической расправой

В Молдавии назвали суд над главой Гагаузии политической расправой - РИА Новости, 02.07.2025

В Молдавии назвали суд над главой Гагаузии политической расправой

Суд над главой Гагаузии Евгенией Гуцул является политической расправой, которая должна запугать оппонентов властей Молдавии, заявил в среду глава молдавского... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T17:42:00+03:00

2025-07-02T17:42:00+03:00

2025-07-02T17:42:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

sputnik молдова

московский комсомолец

задержание главы гагаузии гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026555314_0:79:2848:1681_1920x0_80_0_0_fb9b00c2b375e3fd68bd7e95d10240d6.jpg

КИШИНЕВ, 2 июл - РИА Новости. Суд над главой Гагаузии Евгенией Гуцул является политической расправой, которая должна запугать оппонентов властей Молдавии, заявил в среду глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на 9 лет. "Суд над башканом (главой - ред.) Гагаузии Евгенией Гуцул - это политическая расправа. Жестокая и показательная. Власть пытается запугать своих оппонентов, за уши притягивая несуществующие доказательства. Цель у всего этого одна - обезглавить регион, лишить права голоса и заставить бездумно шагать к краю пропасти под названием "европейская интеграция", - написал Петрович в своем Telegram-канале. Он уверен, что власти Молдавии хотят установить свой контроль над Гагаузией, чтобы ликвидировать "очаги морального и политического сопротивления" в автономии. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250701/kishinev-2026487405.html

https://ria.ru/20250606/gutsul-2021276449.html

молдавия

гагаузия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул