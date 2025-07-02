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В Молдавии назвали суд над главой Гагаузии политической расправой - РИА Новости, 02.07.2025
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17:42 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/rasprava-2026790871.html
В Молдавии назвали суд над главой Гагаузии политической расправой
В Молдавии назвали суд над главой Гагаузии политической расправой - РИА Новости, 02.07.2025
В Молдавии назвали суд над главой Гагаузии политической расправой
Суд над главой Гагаузии Евгенией Гуцул является политической расправой, которая должна запугать оппонентов властей Молдавии, заявил в среду глава молдавского... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:42:00+03:00
2025-07-02T17:42:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
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евгения гуцул
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московский комсомолец
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 2 июл - РИА Новости. Суд над главой Гагаузии Евгенией Гуцул является политической расправой, которая должна запугать оппонентов властей Молдавии, заявил в среду глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на 9 лет. "Суд над башканом (главой - ред.) Гагаузии Евгенией Гуцул - это политическая расправа. Жестокая и показательная. Власть пытается запугать своих оппонентов, за уши притягивая несуществующие доказательства. Цель у всего этого одна - обезглавить регион, лишить права голоса и заставить бездумно шагать к краю пропасти под названием "европейская интеграция", - написал Петрович в своем Telegram-канале. Он уверен, что власти Молдавии хотят установить свой контроль над Гагаузией, чтобы ликвидировать "очаги морального и политического сопротивления" в автономии. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250701/kishinev-2026487405.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Молдавии назвали суд над главой Гагаузии политической расправой

Петрович назвал суд над Гуцул политической расправой для запугивания оппонентов

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 июл - РИА Новости. Суд над главой Гагаузии Евгенией Гуцул является политической расправой, которая должна запугать оппонентов властей Молдавии, заявил в среду глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на 9 лет.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Молдавские власти хотят убрать главу Гагаузии до осени, заявили в оппозиции
1 июля, 12:41
"Суд над башканом (главой - ред.) Гагаузии Евгенией Гуцул - это политическая расправа. Жестокая и показательная. Власть пытается запугать своих оппонентов, за уши притягивая несуществующие доказательства. Цель у всего этого одна - обезглавить регион, лишить права голоса и заставить бездумно шагать к краю пропасти под названием "европейская интеграция", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
Он уверен, что власти Молдавии хотят установить свой контроль над Гагаузией, чтобы ликвидировать "очаги морального и политического сопротивления" в автономии.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Гуцул прокомментировала отказ суда в Кишиневе заслушать свидетелей защиты
6 июня, 11:41
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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