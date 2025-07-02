https://ria.ru/20250702/pvo-2026680114.html
Над Крымом сбили восемь беспилотников
Над Крымом сбили восемь беспилотников - РИА Новости, 02.07.2025
Над Крымом сбили восемь беспилотников
Силы ПВО сбили восемь украинских дронов над территорией Крыма, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T10:57:00+03:00
2025-07-02T10:57:00+03:00
2025-07-02T14:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ростовская область
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Силы ПВО сбили восемь украинских дронов над территорией Крыма, говорится в сообщении Минобороны России."С 8:00 мск до 9:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", — указали в ведомстве.В среду утром министерство заявило, что за минувшую ночь система противовоздушной обороны сбила пять беспилотников над несколькими регионами:В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250629/voennye-2026154477.html
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республика крым, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Ростовская область
Над Крымом сбили восемь беспилотников
МО РФ: ПВО за час сбила 8 дронов ВСУ над Крымом