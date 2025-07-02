https://ria.ru/20250702/pvo-2026680114.html

Над Крымом сбили восемь беспилотников

Над Крымом сбили восемь беспилотников - РИА Новости, 02.07.2025

Над Крымом сбили восемь беспилотников

Силы ПВО сбили восемь украинских дронов над территорией Крыма, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T10:57:00+03:00

2025-07-02T10:57:00+03:00

2025-07-02T14:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика крым

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Силы ПВО сбили восемь украинских дронов над территорией Крыма, говорится в сообщении Минобороны России."С 8:00 мск до 9:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", — указали в ведомстве.В среду утром министерство заявило, что за минувшую ночь система противовоздушной обороны сбила пять беспилотников над несколькими регионами:В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250629/voennye-2026154477.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика крым

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республика крым, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, ростовская область