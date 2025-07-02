https://ria.ru/20250702/putin-2026821223.html

Путин рассказал о развитии опорной сети аэропортов

Путин рассказал о развитии опорной сети аэропортов - РИА Новости, 02.07.2025

Путин рассказал о развитии опорной сети аэропортов

Президент России Владимир Путин, говоря о развитии опорной сети аэропортов в РФ, отметил, что главное - не терять темпов. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T20:37:00+03:00

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2025-07-02T20:37:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о развитии опорной сети аэропортов в РФ, отметил, что главное - не терять темпов."Главное, чтобы мы темпов не теряли", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

https://ria.ru/20250702/putin-2026819479.html

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россия, владимир путин, общество