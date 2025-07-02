https://ria.ru/20250702/putin-2026821223.html
Путин рассказал о развитии опорной сети аэропортов
Путин рассказал о развитии опорной сети аэропортов - РИА Новости, 02.07.2025
Путин рассказал о развитии опорной сети аэропортов
Президент России Владимир Путин, говоря о развитии опорной сети аэропортов в РФ, отметил, что главное - не терять темпов. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T20:37:00+03:00
2025-07-02T20:37:00+03:00
2025-07-02T20:37:00+03:00
россия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о развитии опорной сети аэропортов в РФ, отметил, что главное - не терять темпов."Главное, чтобы мы темпов не теряли", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
https://ria.ru/20250702/putin-2026819479.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал о развитии опорной сети аэропортов
Путин: в развитии опорной сети аэропортов важно не терять темпов