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Путин попросил проработать меры поддержки образования для вдов бойцов СВО - РИА Новости, 02.07.2025
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20:13 02.07.2025 (обновлено: 20:15 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/putin-2026818119.html
Путин попросил проработать меры поддержки образования для вдов бойцов СВО
Путин попросил проработать меры поддержки образования для вдов бойцов СВО - РИА Новости, 02.07.2025
Путин попросил проработать меры поддержки образования для вдов бойцов СВО
Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин проработать меры дополнительной поддержки при получении образования вдовами бойцов СВО. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T20:13:00+03:00
2025-07-02T20:15:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин проработать меры дополнительной поддержки при получении образования вдовами бойцов СВО. "Что касается вдов погибших наших ребят, наших товарищей, надо посмотреть пошире на этот вопрос… Я понимаю, все положенные выплаты получит (вдова погибшего - ред.), но, тем не менее, надо внимательно посмотреть на то, как обеспечить процесс обучения и что можно еще сделать дополнительно, чтобы их поддержать", - сказал президент на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Путин отметил, что у него в данный момент нет каких-то конкретных предложений, однако данная тема является особым случаем.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин попросил проработать меры поддержки образования для вдов бойцов СВО

Путин попросил правительство проработать меры поддержки для вдов бойцов СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин проработать меры дополнительной поддержки при получении образования вдовами бойцов СВО.
"Что касается вдов погибших наших ребят, наших товарищей, надо посмотреть пошире на этот вопрос… Я понимаю, все положенные выплаты получит (вдова погибшего - ред.), но, тем не менее, надо внимательно посмотреть на то, как обеспечить процесс обучения и что можно еще сделать дополнительно, чтобы их поддержать", - сказал президент на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Путин отметил, что у него в данный момент нет каких-то конкретных предложений, однако данная тема является особым случаем.
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