https://ria.ru/20250702/putin-2026818119.html

Путин попросил проработать меры поддержки образования для вдов бойцов СВО

Путин попросил проработать меры поддержки образования для вдов бойцов СВО - РИА Новости, 02.07.2025

Путин попросил проработать меры поддержки образования для вдов бойцов СВО

Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин проработать меры дополнительной поддержки при получении образования вдовами бойцов СВО. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T20:13:00+03:00

2025-07-02T20:13:00+03:00

2025-07-02T20:15:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин проработать меры дополнительной поддержки при получении образования вдовами бойцов СВО. "Что касается вдов погибших наших ребят, наших товарищей, надо посмотреть пошире на этот вопрос… Я понимаю, все положенные выплаты получит (вдова погибшего - ред.), но, тем не менее, надо внимательно посмотреть на то, как обеспечить процесс обучения и что можно еще сделать дополнительно, чтобы их поддержать", - сказал президент на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Путин отметил, что у него в данный момент нет каких-то конкретных предложений, однако данная тема является особым случаем.

https://ria.ru/20250702/svo-2026817712.html

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общество, россия, владимир путин