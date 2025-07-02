https://ria.ru/20250702/putin-2026815382.html

Путин затронул вопрос образования для вдов бойцов СВО

Путин затронул вопрос образования для вдов бойцов СВО - РИА Новости, 02.07.2025

Путин затронул вопрос образования для вдов бойцов СВО

Президент России Владимир Путин попросил статс-секретаря – заместителя министра обороны Анну Цивилеву доложить о создании условий для получения образования... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T19:51:00+03:00

2025-07-02T19:51:00+03:00

2025-07-02T20:03:00+03:00

владимир путин

специальная военная операция на украине

анна цивилева

россия

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил статс-секретаря – заместителя министра обороны Анну Цивилеву доложить о создании условий для получения образования вдовами бойцов СВО."Вопрос по вдовам и получению ими образования: среднего, специального и высшего образования. Мне женщины ставили вопрос о том, чтобы создать условия для того, чтобы они могли учиться и получить нужную им или нужную переподготовку, либо получить первичное образование", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ, обращаясь к Цивилевой.

https://ria.ru/20250702/putin-2026815754.html

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владимир путин, анна цивилева, россия, общество