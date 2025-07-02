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Путин затронул вопрос образования для вдов бойцов СВО - РИА Новости, 02.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:51 02.07.2025 (обновлено: 20:03 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/putin-2026815382.html
Путин затронул вопрос образования для вдов бойцов СВО
Путин затронул вопрос образования для вдов бойцов СВО - РИА Новости, 02.07.2025
Путин затронул вопрос образования для вдов бойцов СВО
Президент России Владимир Путин попросил статс-секретаря – заместителя министра обороны Анну Цивилеву доложить о создании условий для получения образования... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T19:51:00+03:00
2025-07-02T20:03:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
анна цивилева
россия
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил статс-секретаря – заместителя министра обороны Анну Цивилеву доложить о создании условий для получения образования вдовами бойцов СВО."Вопрос по вдовам и получению ими образования: среднего, специального и высшего образования. Мне женщины ставили вопрос о том, чтобы создать условия для того, чтобы они могли учиться и получить нужную им или нужную переподготовку, либо получить первичное образование", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ, обращаясь к Цивилевой.
https://ria.ru/20250702/putin-2026815754.html
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владимир путин, анна цивилева, россия, общество
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Анна Цивилева, Россия, Общество
Путин затронул вопрос образования для вдов бойцов СВО

Путин попросил доложить о создании условий по образованию для вдов бойцов СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил статс-секретаря – заместителя министра обороны Анну Цивилеву доложить о создании условий для получения образования вдовами бойцов СВО.
"Вопрос по вдовам и получению ими образования: среднего, специального и высшего образования. Мне женщины ставили вопрос о том, чтобы создать условия для того, чтобы они могли учиться и получить нужную им или нужную переподготовку, либо получить первичное образование", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ, обращаясь к Цивилевой.
Путин на совещании с членами правительства - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Путин попросил доложить о помощи бойцам СВО, оставшимся служить после травм
Вчера, 19:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинАнна ЦивилеваРоссияОбщество
 
 
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